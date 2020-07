Acreedores de Vicentin pedirán al FBI que investigue presunto lavado de dinero

El bufete de abogados que representa a un grupo de acreedores extranjeros de Vicentin solicitará participación del Buró Federal de Investigaciones​ (en inglés, FBI), principal agencia de investigación criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, para que intervenga en el caso por presunto lavado de dinero. Lo adelantó en exclusiva a El Destape, el abogado Mariano Moyano, quien representa a acreedores de Vicentin y quien reveló ya en febrero la triangulación del grupo entre sus empresas en Uruguay, Paraguay y Panamá. En simultáneo, estos acreedores y un grupo de bancos extranjeros solicitó un segundo Discovery (proceso de descubrimiento) a la Justicia de Nueva York.

El proceso permitirá conocer las transferencias electrónicas en el marco de nueva evidencia que podría dar cuenta de lavado de dinero por parte de accionistas y directivos de la empresa. "La información que se requirió en Nueva York se utiliza como una base para demandar, y la demanda no se haría en Estados Unidos sino hacia donde se desviaron los fondos. Los fondos fueron desviados fuera de Estados Unidos y ahora, por eso, se extendió el proceso de descubrimiento no solo en las cuentas y empresas de Vicentin relacionadas en Nueva York, sino a accionistas y directivos", explicó Moyano a este medio. No dio mayores precisiones de cuál será la estrategia por acuerdos de confidencialidad entre los acreedores y bancos.

Mientras en la Argentina la causa Vicentin sigue frenada, las investigaciones por presuntas maniobras de triangulación del grupo agroexportador que terminaron con el dinero fuera del país y un tendal de deudas en todo el mundo avanza en la Justicia estadounidense. En respuesta al pedido de acreedores extranjeros y un pool de bancos acreedores internacionales (que reclaman 33.127 millones de pesos), la justicia de Nueva York ordenó en febrero pasado un proceso de descubrimiento (Discovery) de activos relacionado con Vicentin.

Esta semana los mismos acreedores exteriores y bancos --entre los que se incluyen Rabobank, Credit Agricole, ING y la división de préstamos privados del Banco Mundial--solicitaron un segundo Discovery al tribunal de Nueva York para que se incluyan transferencias electrónicas bancarias de Vicentin y de varias filiales y transacciones por parte de ejecutivos; entre ellos, miembros de las familias fundadoras de la compañía.

"Consensuamos que no podía quedar la información en lo que enviaron y se amplió el pedido de información, porque ahora se está investigando a los accionistas porque habría desvío de fondos", aseguró Moyano a este medio, titular del bufete que asesora también este comité de bancos extranjeros en Nueva York . El letrado denunció el 6 de mayo pasado, sobre la base de una investigación y datos revelados en febrero, por triangulación y lavado de activos a Vicentin ante el Ministerio Público de Paraguay, equivalente a la Fiscalía General argentina. Moyano adelantó que, pese a las denuncias probablemente no se realicen en Estados Unidos, se solicitará intervención del FBI en el caso.

"Por lo pronto, lo que es oficial, es que hay una nueva ronda del Discovery y esa es una etapa pre-litigiosa para demanda", explicó Moyano. El comité directivo de bancos según el escrito elevado a la Justicia neoyorquina, solicita se revelen documentos para su uso en un procedimiento que está pendiente ante un tribunal argentino y otros procedimientos que se espera que comiencen en un futuro próximo ante tribunales del país. Recuerda que los miembros del comité directivo, como mayor grupo de acreedores de Vicentin, son partes interesadas en esos procedimientos, con plenos derechos de participación.

La solicitud de documentos abarca datos desde principios de 2017 hasta la actualidad e incluye a Vicentin y sus filiales, los negocios en Paraguay y Europa, Renova y su participación en el negocio agrícola de Glencore Plc, el mayor comerciante de materias primas del mundo. Los bancos, que incluyen Natixis y el banco de desarrollo holandés FMO, también solicitaron información de gerentes y miembros de las familias fundadoras, entre ellos Sergio Roberto Vicentin, Pedro Germán Vicentin y Roberto Oscar Vicentin.