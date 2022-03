El BCE niega que la guerra esté provocando "estainflación" en la Eurozona

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, negó hoy que la guerra en Ucrania esté provocando un “estancamiento” en la economía del bloque monetario.

“No vemos actualmente ningún signo de estancamiento”, afirmó la ex directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) en una sesión de preguntas y respuestas en el Instituto Montaigne de París, de acuerdo con lo consignado por la agencia AFP.

Para Lagarde, no hay posibilidades de “estainflación”, es decir, un crecimiento lento o estancamiento acompañado de una alta inflación.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

“Dada la recuperación en curso, no vemos que la economía se estanque en 2022, 2023 o 2024”, subrayó la funcionaria, aunque reconoció que la guerra traerá “consecuencias” en el crecimiento a causa de la aceleración de la inflación y la menor confianza.

En las últimas semanas, diversos economistas advirtieron que el conflicto bélico podría agravar el fenómeno inflacionario en la Eurozona y detener el rebote en la economía luego del desplome durante la pandemia de coronavirus.

Durante febrero, la inflación en el conjunto de los países del Euro marcó una cifra récord del 5,8%, y se espera que en marzo sea aún más alto, ya que el dato únicamente comprendió los cinco primeros días posteriores a la invasión de Rusia en Ucrania.

Los alimentos, los combustibles y la energía se presentan como los productos más impactados, dada la dependencia del continente de los dos países implicados en la guerra.

Respecto a la electricidad, las miradas están puestas en la Cumbre Europea que se desarrollará este jueves y viernes, donde los países se dividen entre posturas -concentradas en los del sur- que favorecen una intervención en el mercado mayorista energético colocando límites en los precios del gas, y otros que se niegan a ello.

Asimismo, se analizará la posibilidad de gravar las ganancias extraordinarias de algunas empresas energéticas, de acuerdo a la agencia Bloomberg.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) indicó el último jueves que la invasión de Rusia en Ucrania podría “poner en duda” el fuerte rebote económico mundial tras la pandemia de coronavirus, produciendo más inflación y menor crecimiento.

En el caso de UE, la OCDE estimó que la guerra podría provocar una reducción de su crecimiento de 1,4% a lo largo del año.

El BCE ya reconoció las menores expectativas en la expansión de la economía y a principios de este mes redujo su previsión de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) para este año de 4,2% a 3,7%, y la de 2023 de 2,9% a 2,8%.

Del mismo modo, la inflación, anteriormente estimada en 3,2%, ahora se espera que escale al 5,1% anual.

Al mismo tiempo, la entidad, ante la incertidumbre, estimó que en el caso de un “escenario severo” con un prolongamiento y agravamiento de la guerra, y un embargo al gas y al petróleo rusos, el crecimiento para 2022 se reduciría al 2,3% y la inflación alcanzaría 7,1%.

La situación varía dentro de cada país, y el banco central alemán, el Bundesbank, reconoció hoy que la principal economía europea podría llegar a "estancarse de alguna forma" en el primer trimestre del año.

Algunos economistas incluso prevén una caída del PBI alemán, lo cual provocaría una recesión técnica, ya que el mismo ya se contrajo en el último trimestre de 2021, según reportó la agencia DPA.

Ante la inflación, el BCE decidió este mes finalizar de forma prematura su programa de compra de bonos para estimular la economía.

No obstante, y al contrario de la Reserva Federal estadounidense (FED), el BCE no precisó si comenzará con las subas en sus tasas de interés este año (actualmente en negativos), y Lagarde aclaró hoy, a ese respecto, que Europa no se encuentra en la misma “fase económica” que Estados Unidos.

Con información de Télam