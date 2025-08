Aumenta el transporte público, colectivos y subtes en agosto 2025: el nuevo precio de cada tarifa

Aumento del transporte público en agosto

Con el inicio de agosto, entran en vigencia nuevos aumentos en el transporte público que afectarán el bolsillo de millones de usuarios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Tanto los boletos de colectivo como los del subte vuelven a subir, en un contexto donde el precio del transporte acumula un alza superior al 700% desde diciembre del año pasado.

¿Cuánto cuesta el colectivo en agosto 2025?

Desde el 1° de agosto, el boleto mínimo de colectivo —para recorridos de hasta 3 kilómetros— asciende a:

$509 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)

$506 en la provincia de Buenos Aires

Estos valores se aplican en las líneas de jurisdicción local. En el caso de las líneas nacionales que operan dentro del AMBA (unas 100 en total), el boleto mínimo se mantiene momentáneamente en $451, aunque no se descarta una actualización en las próximas semanas. El resto de las tarifas también se incrementa en forma proporcional según el tramo recorrido, por lo que el gasto promedio mensual en transporte volverá a escalar, especialmente en trabajadores que utilizan dos o más medios para llegar a su destino.

Aumento de los colectivos en agosto

¿Cuánto cuesta el subte en agosto 2025?

En la Ciudad de Buenos Aires, el valor del pasaje de subte se incrementa a $1.032, en una nueva etapa del esquema de actualización aprobado por el Gobierno porteño. Se trata del cuarto tramo de aumento desde comienzos de año y deja al subte entre los transportes más caros del país.

De acuerdo con el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-CONICET), el transporte público en el AMBA aumentó un 770% desde diciembre de 2023, lo que representa uno de los ajustes más fuertes dentro de la canasta básica urbana. A pesar de esta suba, los subsidios continúan vigentes, aunque con una cobertura más acotada frente al nuevo esquema tarifario.

Beneficios SUBE: ¿Cuáles son los descuentos vigentes?

La Red SUBE es el sistema de descuentos para quienes combinan diferentes medios de transporte en el AMBA en un plazo de hasta 2 horas entre un viaje y otro. Aplica a colectivos (líneas nacionales y porteñas), trenes y subtes.

Requisitos clave:

Es obligatorio tener la tarjeta SUBE registrada a nombre del usuario .

El primer viaje se abona al 100% del valor .

El segundo viaje dentro de las 2 horas tiene 50% de descuento .

A partir del tercer viaje , se paga solo el 25% del valor.

Es acumulable con la Tarifa Social Federal, en caso de corresponder

Para activar los descuentos, es necesario registrar la tarjeta SUBE y validar el alta en una Terminal Automática SUBE o desde la app Carga SUBE.

RED SUBE: el beneficio para pagar menos el boleto

¿Qué líneas participan de la Red SUBE?

Con descuentos:

Colectivos de jurisdicción nacional en AMBA : líneas como la 1, 8, 15, 37, 60, 86, 100, 132, 152, entre otras.

Colectivos exclusivos de CABA : líneas como la 6, 12, 26, 39, 64, 68, 90, 102, 106, 109, 118, 132, 151, etc.

Trenes metropolitanos (todas las líneas).

Subtes y premetro.

Sin descuentos:

Colectivos de la Provincia de Buenos Aires : líneas numeradas del 200 al 499 .

Colectivos municipales: líneas del 500 en adelante.

En estos casos, cada viaje se abona al 100% de su valor, sin posibilidad de combinación con descuento.

Si un usuario realiza una combinación entre una línea que sí tiene el beneficio (por ejemplo, un tren o subte) y otra que no lo tiene (como un colectivo provincial), el descuento no se aplica en su totalidad. Se paga completo el pasaje que no está adherido al sistema.