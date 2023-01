El empleo privado sumó más de 17 mil trabajadores en octubre

La expansión de creación de puestos de trabajo acumula 22 meses ininterrumpidos, en los que se sumaron 438 mil trabajadores al sector formal. En el tercer trimestre de 2022 se observó la participación más alta de las mujeres en el mercado laboral. Expectativas positivas para el próximo trimestre.

El contexto laboral actual exhibe datos alentadores que se reflejan en un informe oficial que exhibe que en octubre se crearon más de 17.194 puestos de trabajo en el sector privado sumado al crecimiento de la ocupación total. Ya son 22 meses de incremento intermensual consecutivo en los que se sumaron 438 mil trabajadoras y trabajadores al sector formal. Esta expansión laboral permitió recuperar el empleo que se perdió tanto en la pandemia, como en 2019 y durante el segundo semestre de 2018.

Datos previos del informe sobre trabajo registrado que elabora el Ministerio de Trabajo de la Nación, a los cuales accedió El Destape, demuestran que el número de trabajadores registrados en el sector privado creció 0,3% con respecto de septiembre, aunque quedó debajo de la suba de ese mes (0,4%), lo que representó el mayor nivel de trabajo registrado de la serie estadística que se inicia en enero de 2012. De acuerdo a los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el resultado de esta fase expansiva que alcanzaría los 27 meses si no fuese por la leve caída de diciembre de 2020, permitió alcanzar un nivel de empleo registrado privado similar al verificado en junio de 2018.

Los 22 meses de crecimiento de empleo privado van de la mano con la paulatina salida de las medidas restrictivas por la pandemia que se reflejó en el crecimiento de 3,7% de la actividad económica entre octubre de 2019 y octubre de 2022, según el Indec. En ese período, el empleo asalariado registrado privado subió un 3,2%. Mientras que desde el inicio de la gestión de Alberto Fernández este indicador mostró un crecimiento de 4,1%, variación que implica la incorporación de 243 mil personas al empleo formal privado. Como contraste, durante la presidencia de Mauricio Macri se contrajo un 3,5%, representando la expulsión de casi 220 mil trabajadores de sus empleos formales.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

De acuerdo a los datos de octubre, si se observa por sector, en Restaurantes y hoteles el empleo registrado creció en un 23% interanual, ya sin las restricciones que todavía regían por el coronavirus. De hecho, superó el nivel de ocupación formal de la prepandemia en un 3% respecto de febrero de 2019. El informe resalta también que “la construcción incorporó 50 mil trabajadores al empleo formal entre enero y octubre” y que “la industria acumula 29 meses de crecimiento mensual del empleo asalariado registrado desde junio de 2020” con la incorporación de 93 mil trabajadores. Mientras que en las actividades de informática, alimentación, educación, servicios sociales y seguridad y limpieza se encuentran en el nivel de empleo asalariado formal privado más elevado desde enero de 2009.

En octubre de 2022, se contabilizan 12,9 millones de personas con puestos de trabajo registrados. En el discriminado, las tres principales categorías ocupacionales en número de ocupados son: empleo privado (6,2 millones), empleo público (3,4 millones) y monotributo (1,9 millones).

En cuanto a la dinámica del total trabajo registrado en el sistema de seguridad social (además del privado, incluye al empleo público, al trabajo en casas particulares y al régimen monotributista y autónomo), entre diciembre de 2019 y octubre de 2022 alrededor de 830 mil personas en situación de desempleo, inactividad o informalidad laboral accedieron a un puesto de trabajo formal. “Este crecimiento del trabajo formal se explica principalmente por la expansión del trabajo en el régimen del monotributo y por el empleo asalariado registrado del sector privado”, explican en la cartera laboral a este portal.

El trabajador monotributista no goza de los mismos derechos laborales que un asalariado privado y en la cartera que conduce Kelly Olmos no minimizan esa cuestión, pero también resaltan que esa categoría “crece siempre y más que la del empleado asalariado cuando hay expansión de la actividad económica”. No existe una demostración empírica sobre el crecimiento del monotributo sí no más bien hipótesis que evidencian que se trata de un fenómeno multicausal y que pueden ser la precarización de un empleo asalariado, los autónomos que pasan al monotributo para reducir la carga administrativa e impositiva, actividades independientes, entre otras.

En cuanto a la situación de las mujeres en el mercado laboral, en el tercer trimestre de 2022 la participación de las mujeres es la más alta de la serie estadística que comienza en el año 2003. “La mayor participación laboral de las mujeres se produce en un marco en el que se verifica, además, el mayor porcentaje de mujeres ocupadas”, resalta el documento.

Los datos del SIPA destacan que en los últimos cuatro meses (julio- octubre), el crecimiento porcentual interanual del empleo asalariado registrado del sector privado alcanzó el 4,9%, lo que implica una de las más elevadas desde enero de 2010, cuando comenzó a calcularse este indicador. Solo es equiparable este crecimiento interanual tan elevado el registrado en 2011, cuando la tasa de incremento presentaba valores similares a las verificadas entre julio y octubre de 2022.

Asimismo, se destaca el crecimiento de la población ocupada total. En el tercer trimestre de 2022 la tasa de empleo alcanzó el 44,2% (la relación entre las personas ocupadas y la población total), siendo el índice más elevado desde el año 2003. En ese período, respecto al mismo trimestre de 2021, la tasa de empleo se expandió 1,3 puntos porcentuales y quedó por encima de la tasa de actividad, que creció 0,9 puntos porcentuales y llegó al 47,6%. Esto se traduce en que el nivel de empleo creció más que la participación de la población en el mercado de trabajo, lo cual da como resultado un descenso de la tasa de desempleo al 7,1%, siendo este valor el segundo más bajo desde el año 2003.

De cara a lo que viene, pese a la caída de la actividad económica en septiembre y octubre, en el Ministerio de Trabajo aseguran que datos preliminares de la Encuesta de Indicadores Laborales adelantan que en noviembre se volverá a registrar un crecimiento del empleo privado y que, de acuerdo a lo que transmiten los empresarios, hay expectativas “positivas” en lo que refiere a contratación laboral para los próximos tres meses.