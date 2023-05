Plenario de comisiones en Diputados continuó debate por el tema de comisiones de tarjetas de crédito

Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados retomó hoy el debate de la problemática existente en torno de la comercialización con tarjetas de crédito por parte de algunos sectores del comercio, con la presencia de representantes de bancos y de consumidores.

El tema fue debatido en un plenario informativo de las comisiones de Comercio, que preside la diputada radical Gabriela Lena; y de Defensa del Consumidor, encabezada por Víctor Romero (UCR-Córdoba), en el que expusieron representantes de tarjetas de crédito.

Al iniciar el encuentro, Lena anticipó que se tendrán en cuenta los 4 proyectos vinculados a la problemática, al tiempo que reconoció que resulta "difícil llegar a una solución ajustada a lo que le esta pasando con la inflación, a los comerciantes y a los contribuyentes y a la reglamentación que el Estado le pone a las tarjetas de crédito en general".

Desde el oficialismo, la diputada del Frente de Todos, Silvana Ginocchio, vicepresidenta de la comisión, recordó que en el temario "están incluidos dos expedientes del FDT, pero todos estas iniciativas referentes al sistema tarjetas, tienen cabecera en la comisión Finanzas. Esta no es la comisión cabecera para el debate. El Congreso es donde tenemos que impulsar estos debates pero este proyecto no tiene cabecera en esta comisión", a la vez que advirtió sobre la "poca asistencia de diputados de JXC y estamos asistiendo en mayor cantidad los legisladores del FDT".

En primer término, expuso el titular de la Cámara de emisores regionales de Tarjetas de Crédito y Compras no Bancaria, Norberto Etchegoyen, quien dijo que "en Argentina hay un 30% de la actividad de tarjeta de crédito que corresponde a un grupo de empresas nacionales, situadas en el interior del país, que ayuda a las personas que no pueden ir al banco; son las tarjetas regionales” y dijo que "nosotros estamos pagando a los 18 días y cobramos a los 40. Lo que tiene que entender el comerciante es que el plazo no es un capricho".

Por su parte, el director Ejecutivo de la Cámara de Crédito y Compras de Argentina, Cesar Bastien, consideró que “este es un mercado muy complejo e interconectado, en el cual hay muchos jugadores que hacen un montón de tareas necesarias para que esto funcione, como captar clientes, financiar, asumir el riesgo, etc.”.

“Una de las cosas que apuntan los proyectos de ley es a reducir el plazo de pago de los comercios de 8 a 10 días hábiles. Hay demanda porque al comerciante le sirve, vende con crédito y está seguro”, completó Bastien.

Por los bancos de capitales internacionales, Claudio Cesario, titular de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), consideró que "si se sancionan estos proyectos de ley, cada vez va a haber menos tarjetas de crédito y el segmento que las utiliza va a estar perjudicado porque el problema real no es el arancel, sino el tema fiscal, lo macro”.

Dijo que "para los bancos la tarjeta de crédito es un producto ancla pero no es un producto rentable porque el 60% de la gente cancela el día del vencimiento el saldo total de la tarjeta, o sea, se financió gratis casi 40 días”.

A su turno, el gerente General de la Asociación de Bancos de la Argentina, Francisco Grismondi sostuvo que “el problema que tenemos en Argentina, que se agravó este año, es el tema de la inflación, donde desde el lado del consumidor hoy por hoy la tarjeta es una beneficio”.

Desde la Asociación Argentina de Contribuyentes, Pablo Dono, afirmó que “los objetivos de la ley son positivos, la idea es bajar costos y ayudar a que la economía sea lo más fluida posible pero el medio pareciera un control de precios. Si se ponen estos límites podría haber litigios”.

También, y desde esa misma entidad, Jonas Torrico, dijo que "trabajamos para generar un sistema tributario de bajos impuestos. Nuestro último logro fue eliminar en CABA el impuesto a la tarjeta de crédito que significó una baja de más de 45 mil millones de pesos”.

En su última reunión, el plenario de ambas comisiones había debatido, con la presencia de invitados, la problemática existente relacionada con la comercialización con tarjetas de crédito para acortar los plazos de acreditación, y reducir comisiones de transacciones realizadas por esa vía en estaciones de servicios.

En el marco de este debate, uno de losa proyectos que se analiza es impulsado por la diputada nacional Victoria Tejeda (Evolución Radical-Santa Fe), elaborado en base a los reclamos del sector estacionero, sobre el cual se propuso trabajar para buscar una solución.

El proyecto prevé que el emisor de tarjetas de compra y crédito en ningún caso efectuará descuentos ni aplicará cargos superiores a un 3% sobre las liquidaciones presentadas por el proveedor, en tanto que establece que la acreditación de los importes correspondientes a las ventas mediante tarjetas de crédito en las cuentas de los establecimientos adheridos se hará en un plazo máximo de tres días hábiles.

Asimismo, plantea que para las tarjetas de débito bancario este porcentaje máximo será de 1,5%, mientras que la acreditación de los importes correspondientes en las cuentas de los establecimientos adheridos se hará en un plazo máximo de dos días hábiles.

Por otro lado, y en torno a las estaciones de servicio, el proyecto propone que el emisor de tarjetas en ningún caso pueda efectuar descuentos ni aplicar cargos, por todo concepto, superiores al 0,5% sobre las liquidaciones presentadas.

