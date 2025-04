El subte, más caro: por qué vuelve a aumentar el pasaje para miles de usuarios

El subte de la Ciudad Buenos Aires vuelve a ser más caro desde este martes 15 de abril para un gran número de los casi un millón de usuarios que lo usan a diario, ya que se termina la promoción que permitía a los clientes de Visa pagar el pasaje con un importante descuento abonando con tarjetas de crédito o débito. También finaliza hoy la promoción de viajes gratis del Banco Nación que pagasen con tarjeta.

El 1° de abril, el boleto del subte en la Ciudad de Buenos Aires subió un 4,4%, pasando de $832 a $869. Este ajuste responde a la actualización mensual del 2% más el 2,4% correspondiente a la inflación de febrero, de acuerdo con el esquema de aumentos implementado por el Gobierno porteño.

Con el fin del descuento, el impacto se sentirá fuerte en el bolsillo de los pasajeros. Aunque técnicamente no se trata de un aumento en la tarifa, quienes pagaban con el sistema contactless no contarán con el descuento. Si una persona usa hasta diez pasajes por semana, gasta por semana 8.690 pesos que con el descuento de Visa del 65% (y el límite semanal) reducía a 5.190 pesos el desembolso. Por ende, quienes usaban ese beneficio, ahora pagarán el total y su bolsillo se verá resentido. Desde Emova aclararon a El Destape que "los descuentos dependen de cada entidar bancaria" por lo que no es responsabilidad de la empresa este incremento que percibirán los usuarios.

Para mitigar el impacto del aumento, se mantienen los descuentos para quienes realicen más de 20 viajes mensuales, con reducciones progresivas en el costo del pasaje. Además, continúan vigentes los pases gratuitos para jubilados, pensionados, personas con discapacidad y estudiantes, así como los reintegros bancarios, que en algunos casos cubren hasta el 100% del valor del boleto.

Los descuentos con subte que terminan este martes 15 de abril

Sin embargo, este martes 15 de abril terminarán algunas promociones que se habían extendido a fines de marzo y que permitían a miles de usuarios pagar los viajes con un importante descuento, o incluso viajar gratis.

Visa: se termina el reintegro del 65%, con un tope de $3.500 por semana, que era válido para pagos con tarjetas de crédito, débito y billeteras digitales. Esta promoción está vigente hasta el 15 de abril a las 20:59, según señala la página oficial de la tarjeta

Banco Nación: se termina este martes 15 de abril el reintegros de hasta el 100% en viajes abonados con tarjetas del banco, que estaba vigente desde el 1 de marzo, según señala la página oficial de la entidad bancaria.

Otras promociones que se mantienen

En cambio, otras promociones para viajar en el subte con descuento se mantienen, al menos por ahora.