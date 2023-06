Los bancos incrementaron sus ganancias por la tenencia de Leliqs y pases remunerados

Según el último informe sobre Bancos, las entidades financieras incrementaron sus ganancias en un 41% interanual en abril, donde se destaca la remuneración por la tenencia de títulos valores y los pases cortos que remunera el BCRA. Baja en los préstamos al sector privado.

La rentabilidad del sistema financiero sigue creciendo de manera exponencial, sobre todo por la diferencia que logran las entidades con las altísimas tasas de interés que pagan los pases cortos del BCRA y la tenencia de las Leliqs. El resultado por la tenencia de títulos valores en abril, entre ellas las Letras de Liquidez, llegó a los 798.000 millones de pesos, un alza del 46% en relación al mismo mes del 2022. La prima por pases cortos se multiplicó por cinco veces contra abril del año pasado, al pasar de los 34.000 millones en abril de 2022 a los 184.000 millones al cuarto mes de este año. Dicho resultado ocurrió en línea con la persistente suba de la tasa de interés (en términos reales) aplicada por el BCRA para amoldarse a los pedidos del FMI. En cuanto a la intermediación financiera, los préstamos al sector privado acumulan en mayo una caída interanual del 12%, en un escenario donde cada vez más familias deben endeudarse para comprar comida.

El negocio de la intermediación financiera de los bancos no se mueve ni por asomo de la misma manera en que lo hacen las ganancias del sistema financiero a partir de la política de suba de tasas de interés y de absorción de pesos con instrumentos remunerados desde el Banco Central. El acuerdo con el FMI, que exige tasas de interés reales positivas, puede ser visto como un ancla para el crédito o un catalizador de las ganancias del sistema financiero.

En el acumulado del año (enero – abril), el resultado por la tenencia de títulos valores llegó a los 3.271.338 millones de pesos, un incremento del 78% interanual según el informe sobre Bancos difundido por la autoridad monetaria. A su vez, la prima por los pases (transferencia de fondos entre bancos y el BCRA mediante la venta, con opción de recompra, de bonos) pasó de los 268.000 millones de pesos en el primer cuatrimestre de 2022 a los 691.300 millones este, es decir un salto del 158% interanual.

Estos datos son claves para comprender, en parte, por qué el crédito para los entramados productivos no logra despegar en relación al PBI total. El negocio de las entidades financieras públicas y privadas pasa por otro lado: más de la mitad de los depósitos públicos y privados están colocados en Letras de Liquidez (Leliq) y Pases del Banco Central.

Tal es así que, en abril de este año, el porcentaje de la tenencia de títulos valores sobre el activo de las entidades financieras su ubicó en 23,7%. En abril de 2022, era del 16,5%, mientras que para el mismo mes de 2021, esa tenencia se ubicaba en el 9%. La última modificación de la tasa de interés se realizó en mayo de este año, luego de conocerse una inflación del 8,4% para abril. La tasa de interés nominal anual de las Letras de Liquidez (Leliq) a 28 días quedó ubicada en el 97% (155% en términos efectivos anuales, TEA).

Con ese movimiento, también se fijó el piso del 97% anual para plazos fijos (154% TEA). Entre enero y septiembre del 2022, la tasa de interés se movió 9 veces, en línea con la suba inflacionaria y los pedidos del FMI. Con la escalada de este año se retomó el alza de la tasa, hasta su última modificación el pasado 15 de mayo. En los últimos doce meses, el sistema financiero tuvo egresos por el pago de intereses de 8,9 billones de pesos, un incremento del 73% en relación a los pagos realizados entre abril de 2022 y el mismo mes de 2021.

En los últimos 12 meses, el resultado integral del sistema financiero fue de 876.555 millones de pesos, un alza del 41% en relación al período abril 22-abril 21. De este guarismo, los bancos privados explicaron un poco más de la mitad, con un ejercicio positivo de 467.833 millones de pesos, de los cuales las entidades privadas extranjeras explicaron 254.000 millones de pesos.

Lo que no crece

Las ganancias del sistema financiero a base de Leliqs y pases no se detiene, cuando el crédito al sector productivo y comercial cae en términos interanuales, en un escenario de estancamiento económico.

Según el último Informe Monetario del BCRA, los préstamos en pesos al sector privado en términos reales y sin estacionalidad registraron en mayo una caída mensual de 0,1% y acumulan en los últimos 12 meses una disminución de 11,2%. “La disminución se dio prácticamente en todas las líneas de financiación con la excepción de los documentos”, puede leerse en el informe de la autoridad monetaria.

Las líneas con destino principalmente comercial crecieron 0,7% en términos reales, con comportamientos heterogéneos a nivel de los préstamos instrumentados a través de documentos y de adelantos en cuenta corriente. A su vez, los préstamos al consumo disminuyeron un 0,3% a precios constantes durante el mes y acumulan una reducción de 13,9% en los últimos 12 meses.

Préstamos en emergencia

Lo que sí aumentó son los préstamos a través de entidades no financieras, en muchos casos para costear gastos corrientes tan esenciales como la compra de comida o alimentos. El número total de personas que accedieron a financiamiento de Proveedores No Financieros de Crédito (PNFC) alcanzó a 10,1 millones de personas durante el segundo semestre del año pasado. Es decir, un incremento del 4% en la comparación interanual. Este dato se desprende del Informe de Proveedores No Financieros de Crédito también difundido por el Banco Central.

La asistencia financiera a través de este tipo de proveedores se expande a pesar del fuerte incremento de las tasas de interés. Las familias, ante los problemas de ingresos como consecuencia del proceso inflacionario, deben endeudarse para cubrir parte de sus gastos diarios.

Un dato de la actual crisis económica y social es que el financiamiento a través de entidades no bancarias, como pueden ser las Fintech, cooperativas o mutuales, es liderado por mujeres, muchas veces las únicas a cargo del hogar. Según destacó el informe del BCRA, la nueva alza en el financiamiento implicó la incorporación de alrededor de 216.000 mujeres y 148.000 hombres en el segundo semestre.