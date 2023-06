El gremio del neumático alerta sobre una avanzada antisindical

El conflicto que atraviesa SUTNA y las promesas de quita de derechos por parte de la oposición encienden las alarmas por el avance contra los sindicatos.

Hace algunas semanas, la vicepresidenta Cristina Kirchner sostuvo: "En la Argentina los trabajadores no agachan la cabeza frente al patrón, no están disciplinados y eso les jode". No fue casualidad. El conflicto que atraviesa el gremio del neumático y las promesas de la oposición de quita de derechos en pleno año electoral encienden las alarmas por el avance contra los sindicatos.

Como pasó en 2022, el conflicto en el sector del neumático volvió a instalarse en el centro de la escena pública. La empresa Bridgestone inició una causa penal contra Alejandro Crespo, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA). La respuesta no se hizo esperar: la organización gremial convocó para el miércoles a un paro en todas las fábricas del sector para concentrarse en el obelisco a las 14.

La medida de fuerza afectará la producción de las compañías Fate, Pirelli y Bridgestone, en reclamo de "paritarias, las denuncias penales de las negociaciones colectivas y contra la criminalización de los reclamos obreros", según consignaron desde el sindicato. El paro impactará en el turno tarde en demanda de "la inmediata reincorporación de los compañeros despedidos" y contra su intento "fallido" de acallar sus "justos reclamos", según el gremio, que convocó a las organizaciones sindicales y políticas a sumarse a la movilización.

En diálogo con El Destape, Crespo amplió el motivo del paro: "Iniciaremos formalmente el reclamo paritario para lo que es julio 2023- junio 2024, y estamos realmente indignados por la situación de esta presentación de denuncia que atenta contra la negociación colectiva". Y agregó: "Hay que entender con claridad que la empresa trata de esconder que esto se llevó adelante en un terreno laboral, o sea, en una audiencia del Ministerio de Trabajo. La empresa dice que ha habido sucesos, en los que ejercer una denuncia de delito".

En la notificación, el dirigente gremial fue denunciado penalmente por "amenazas coactivas" en el contexto de las negociaciones con el SUTNA. Al respecto, aclaró: "La audiencia finaliza con un acta donde se refleja lo sucedido en la jornada, firmado por las tres partes, que es un documento de valor público que indica que eso fue lo que sucedió y que dan aprobación de ello". La empresa menciona a los supuestos damnificados -que son a la vez testigos-, como empleados, pero en realidad son gerentes apoderados de la empresa.

"De haber un delito, tiene obligación el funcionario público de denunciarlo y no hubo ninguna denuncia. Claramente es un intento de armar una causa para atacar a la estructura sindical, a los trabajadores que están generando un reclamo por las malas condiciones de trabajo, y por los despidos arbitrarios", aseguró. Curiosamente, la denuncia fue ejecutada luego de resoluciones que evidenciaron las faltas de Bridgestone.

Desprotección laboral

Tras la denuncia del gremio, la intervención del Ministerio de Trabajo de Nación, el bonaerense y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, Bridgestone anunció el compromiso de realizar medidas antes de fin de año para reducir la carga térmica y mejorar las condiciones laborales en planta. Aún no hubo una verificación oficial de la readecuación por parte de la compañía.

Si bien "hay un compromiso de mejoras estas resultan aún insuficientes, no abarcan todos los sectores en los que son necesarias y no se menciona el tiempo de descanso que tendrán los trabajadores para utilizar las áreas que están acondicionadas para la recuperación de la carga térmica", expresó el gremio. Con respecto al relevamiento presentado referido a las anomalías en las instalaciones, en la mayoría de los puntos (más de 130), Bridgestone negó la existencia de problemas.

El secretario general adjunto de la CTA Autónoma, Ricardo Peidro, afirmó a este medio que "se percibe en la región una estrategia conjunta entre empresas y Poder Judicial para penalizar la huelga en calles y acciones dentro del ámbito laboral, lo cual es muy peligroso". Tras expresar su solidaridad con el SUTNA, remarcó que desde la central gremial vienen "denunciando estas prácticas" y subrayó que "dirigentes de la oposición se expresan cada vez más de una forma regresiva sobre los derechos laborales consagrados".

La postura hostil por parte de la compañía se enmarca en un periodo en el que aumentó la conflictividad laboral ante el avance inflacionario. Los reclamos laborales de los asalariados aumentaron en intensidad, según la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) que elabora un índice de conflictividad (ICL). En el bimestre marzo-abril, hubo un alza del 39% en relación al mismo período del año pasado.