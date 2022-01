Aguas Santafesinas pidió un aumento del 60% en aguas y cloacas en audiencia pública

La empresa Aguas Santafesinas S.A. (ASSA) solicitó hoy en una audiencia pública un aumento en la tarifa de agua potable y cloacas para este año del 60% en dos tramos, propuesta que recibió críticas de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe y del diputado provincial Carlos Del Frade, entre otros.

El titular de ASSA, Hugo Morzán, justificó la necesidad de ese aumento en el hecho que "muchos de los insumos que debe adquirir la empresa para realizar la potabilización del agua están dolarizados y otros no, pero todos igualmente han incrementado mucho su valor".

"La estructura de costos de la empresa sufrió grandes variaciones y esos cambios hacen necesario que llevemos adelante esta discusión para, al menos, cubrir los gastos corrientes", añadió el funcionario.

En caso de aprobarse el aumento solicitado, el cálculo de la empresa es que el 75% de los usuarios residenciales pasaría a pagar una boleta bimestral de 1.600 pesos.

En contrario, el legislador Del Frade consideró que se trata de "valentía política" y no de aumentar tarifas, y en ese sentido consideró que el dinero que falta para cubrir los aumentos de energía y agua pueden obtenerse de la deuda que mantiene la Nación con la provincia, redireccionando fondos del presupuesto o pagando con letras de cancelación.

Del Frade dijo que el aporte puede provenir también de las grandes exportadoras de la provincia, que "están exentas de pagar el impuesto a los ingresos brutos por las exportaciones".

En ese sentido, dijo que en ese caso se cumpliría "el precepto básico de que pague más el que más tiene", y remarcó que el agua "es un derecho humano que el Estado debe garantizar".

Por su parte, el Defensor del Pueblo Jorge Henn se opuso al incremento solicitado por la empresa, y sostuvo que "las quejas que recibimos de los usuarios de la provincia son el fundamento suficiente para oponernos al incremento de tarifas, porque el servicio es muy malo".

"No queda claro durante cuánto tiempo debería sostenerse este aumento ante escenarios inflacionarios como el señalado en el informe, como tampoco se refleja con claridad cómo se cubrirían las necesidades crecientes en un escenario post pandemia para todos los sectores que aún no recibieron el servicio en su integralidad", añadió el ex vicegobernador durante la gestión de Antonio Bonfatti (2011-2015).

Además, señaló que "si vamos a la arista de las posibilidades de pago de los usuarios, nos vamos a encontrar con un panorama aún más restrictivo".

El pedido de la firma de capitales estatales fue derivado por el Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, por ser autoridad de aplicación, ante el Enress, que convocó a la audiencia pública celebrada hoy.

ASSA, que funciona como Sociedad Anónima desde 2006, presta el servicio de agua potable y cloacas en quince ciudades santafesinas: Rosario, Santa Fe, Rafaela, Villa Gobernador Gálvez, San Lorenzo, Rufino, Cañada de Gómez, Firmat, Casilda, Funes, Capitán Bermúdez, Granadero Baigorria, Gálvez, Esperanza y Reconquista.

Con información de Télam