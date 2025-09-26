Aparece la plata después del ajuste: el Gobierno dará un aumento del 15% a los trabajadores del hospital "El Cruce"

El Hospital de Alta Complejidad en Red "El Cruce" otorgará, a partir de septiembre, un complemento mensual del 15% sobre el básico a todo el personal, que será retroactivo al mes de agosto para el personal asistencial. Así lo anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, en redes sociales. En el Gobierno resaltaron que no se trata de "plata extra" sino que al incremento se llega por el "orden de las cuentas" que consiguió el propio establecimiento.

A esto se le sumará el pago de un bono no remunerativo de $ 200.000 en el mes de octubre, $ 220.000 en noviembre y $ 180.000 en diciembre. Según Adorni, el incremento se dio "gracias a la reducción de gastos innecesarios, como 8.200 millones de pesos en la contratación de servicios ineficientes".

Por su parte, el ministro de Salud, Mario Lugones, aseveró: "Vamos a seguir trabajando para jerarquizar los ingresos de los profesionales de la salud. La única forma de lograrlo es gestionando los recursos con responsabilidad, gastando donde hay que gastar y garantizando la sustentabilidad del sistema". De esta forma, a un mes de las elecciones, ahora el Gobierno parece involucrarse en la mejora de los ingresos de trabajadores implicados en áreas de extrema sensibilidad social.

Una fuente cercana al Gobierno aseguró que estas medidas "han sido posibles gracias al proceso de ordenamiento y transparencia llevado adelante por el actual Consejo de Administración que permitió garantizar un uso más eficiente de los recursos del hospital". En ese proceso incluyó la readecuación de la estructura hospitalaria y la "mejora" del recupero de costos por parte de obras sociales, convenios y prepagas.

Las auditorías realizadas sobre los procesos de compras y licitaciones habrían posibilitado la eliminación de "gastos innecesarios" y la obtención de ahorros de entre un 14% a un 38% en la contratación de servicios de limpieza, lavandería, seguridad, mantenimiento y racionamiento alimentario que equivalen a más de $ 8.200 millones.

Sigue la protesta de los trabajadores del Hospital Garrahan

Además de un paro de 48 horas, los trabajadores del Hospital Garrahan realizaron un "ruidazo" este miércoles en la puerta del principal centro pediátrico de la Argentina. Los acompañaron en la protesta estudiantes y docentes nucleados en la Asociación Gremial Docente (AGD) de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

"El paro de 48 horas fue más fuerte que los anteriores. ¿Cómo es esto posible si supuestamente el gobierno anunció un 'aumento'? En realidad, se trata de un bono de $ 450.000 o $ 350.000 por 4 meses, que no se incorpora al salario básico. No deja de ser una conquista, mucho más cuando las pautas salariales oscilan entre el 1% y 2%. Y todo el mundo tiene claro que el dinero apareció gracias a la lucha, porque el gobierno y las autoridades se resistieron sistemáticamente a cualquier concesión, hasta que quedaron contra las cuerdas", expresó en un comunicado el secretario general de la Junta Interna de ATE en el Garrahan, Alejandro Lipcovich.