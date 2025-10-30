Escala salarial de bancarios en noviembre 2025: cuánto cobra cada categoría

Se aproxima un nuevo feriado bancario

La Asociación Bancaria (La Bancaria), el gremio que lidera Sergio Palazzo, cerró un nuevo acuerdo paritario que actualiza los salarios del sector y consolida el pago del bono extraordinario por el Día del Bancario, que se celebra el 6 de noviembre. El entendimiento, firmado el 17 de octubre de 2025 y homologado por el Ministerio de Capital Humano, contempla un incremento correspondiente a septiembre, que se liquida junto con los sueldos devengados en octubre, percibidos por los trabajadores en los primeros días de noviembre.

De este modo, noviembre de 2025 llega con doble impacto positivo para los empleados bancarios: la actualización salarial y el cobro del bono anual, que eleva significativamente el ingreso del mes.

Cuánto cobran los bancarios en noviembre

Nuevo piso salarial para los empleados bancarios

El acuerdo tomó como referencia los salarios de diciembre de 2024 y ajustó las remuneraciones de acuerdo con la evolución del IPC hasta septiembre de 2025, asegurando que los sueldos acompañen la inflación.

Así, el salario inicial bruto garantizado para la categoría administrativa se fijó en $1.915.982,88, estableciendo el nuevo piso salarial del sector bancario. A esto se suman los conceptos de Participación en las Ganancias (ROE) y los adicionales por función o antigüedad, que elevan los montos finales según la categoría.

Cuánto cobra cada categoría bancaria en noviembre 2025

Rama Administrativa

Inicial: $1.915.982,88

De 1 a 10 años de antigüedad: entre $1.915.982,88 y $1.930.913,77

De 15 a 30 años: entre $1.943.355,61 y $2.333.784,91

Jefaturas y subgerencias: entre $2.570.545,70 y $5.513.144,06

Rama Maestranza

Inicial hasta 15 años: $1.915.982,88

De 16 a 35 años: entre $1.522.033,64 y $1.871.537,66

Jefes y supervisores: entre $1.950.457,92 y $2.660.740,28

Rama Ordenanza y Servicios

Inicial: $1.915.982,88

De 16 a 35 años: entre $1.488.210,67 y $1.668.599,84

Cargos jerárquicos: desde $1.724.971,46 hasta $2.863.678,10

Los valores corresponden a sueldos básicos brutos por jornada completa, sin incluir adicionales específicos por horas extras, zona, manejo de caja o tareas especiales, los cuales se agregan según el convenio. La Bancaria acordó con las cámaras empresarias —ABAPPRA, ADEBA, ABA, ABE y el Banco Nación— retomar las negociaciones salariales en la segunda quincena de noviembre, con el objetivo de mantener la cláusula de revisión activa frente a la evolución de precios.

Salarios de los bancarios con aumento

Con esta política de ajustes periódicos, el gremio busca sostener el poder adquisitivo del salario bancario y asegurar que los ingresos continúen actualizándose conforme a la inflación.

Qué día hay feriado bancario

Luego de las elecciones legislativas del 26 de octubre, el sistema financiero entrará en un período de menor actividad. El primer cierre llegará el jueves 6 de noviembre, con motivo del Día del Bancario, una jornada tradicional en la que todas las entidades financieras del país bajan la persiana.