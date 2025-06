Cuánto gana un empleado bancario en junio 2025: el salario que cobra

Cómo quedan los salarios bancarios

La Asociación Bancaria y las cámaras empresarias del sistema financiero firmaron una nueva recomposición salarial que se incorporó en los recibos de mayo. El ajuste surge de la cláusula de actualización mensual atada a la inflación oficial —una herramienta que el gremio defiende desde 2023— y acumuló, de diciembre a la fecha, un 11,6 %. Con esta corrección, el salario inicial del convenio 18/75 se fija en $ 1.831.812,66.

Ese monto se desglosa en dos piezas: por un lado el básico de $ 1.752.653,20 y, por otro, la participación en las ganancias del sistema financiero, de $ 79.159,46. La mejora impacta sobre todos los adicionales habituales (presentismo, antigüedad, títulos, función, etc.) y disparará los retroactivos correspondientes, que se pagarán junto con el sueldo de mayo. En tanto, este mes también se paga el aguinaldo de junio 2025.

La paritaria también actualizó el extra que se abona cada 6 de noviembre, con motivo de la conmemoración interna de la actividad. El valor del bono pasa a $ 1.562.429,69, con la salvedad de que el monto volverá a revisarse si la inflación obliga a nuevas subas en el transcurso del año.

Cuánto cobran los bancarios en junio

El convenio 18/75 cubre a los trabajadores de bancos públicos, privados, cooperativos y financieras no bancarias. En la negociación participaron ADEBA, ABA, ABE, ABAPPRA y el Banco Central, lo que asegura aplicación uniforme en todo el país. Afuera quedan —tal como recuerda el sindicato— las plataformas fintech que no están enroladas en el convenio ni abonan el plus de participación en ganancias.

Salario bancario

Los bancarios mantienen la paritaria abierta y piensan en la próxima revisión

Aunque el Gobierno insiste en estirar los acuerdos a plazos semestrales, el gremio que conduce Sergio Palazzo mantuvo el esquema de revisión mes a mes. Las partes volverán a reunirse en la segunda quincena de junio para chequear la evolución del IPC y ajustar nuevamente las escalas si el índice lo amerita. “Esta metodología nos permitió, incluso en tramos de alta inflación, mantener el salario real arriba del costo de vida”, remarcaron desde La Bancaria.

Con un salario inicial que roza los $ 1,9 millones, los bancarios siguen ubicándose entre los sueldos más altos del sector privado formal. Sin embargo, el gremio advierte que la escalada de precios —pese a mostrar una desaceleración en los últimos meses— todavía presiona la canasta de consumo y justifica revisiones frecuentes. El nuevo básico, subraya Palazzo, “no es un techo, sino la línea de base sobre la que seguiremos discutiendo para no perder poder de compra”.