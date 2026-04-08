Cuánto cobra un policía federal en abril 2026: el salario que gana

Aumentos salariales en abril

El salario del personal de la Policía Federal Argentina (PFA) se mantiene sin modificaciones en abril de 2026, en un escenario marcado por la falta de nuevas actualizaciones oficiales y la expectativa de una eventual recomposición de ingresos en los próximos meses.

Durante este período, los efectivos perciben los haberes correspondientes a marzo, ya que hasta el momento no se publicaron resoluciones en el Boletín Oficial que actualicen la escala salarial vigente definida por el Ministerio de Seguridad. De esta manera, los montos actuales continúan como referencia para determinar cuánto cobra cada integrante de la fuerza según su jerarquía.

Salarios de la policía federal

El salario de la Policía Federal en abril

Dentro de la estructura de la Policía Federal, los salarios presentan diferencias significativas en función del rango y las responsabilidades asignadas.

Salario de la Policía Federal en abril de 2026, según jerarquía

Oficiales superiores y jefes

Comisario General: $2.897.608,10

Comisario Mayor: $2.634.189,18

Comisario Inspector: $2.322.561,26

Comisario: $1.852.147,94

Subcomisario: $1.516.748,55

Oficiales subalternos

Principal: $1.271.055,55

Inspector: $1.157.355,97

Subinspector: $1.052.141,79

Ayudante: $956.492,54

Suboficiales

Suboficial Mayor: $1.711.185,04

Suboficial Auxiliar: $1.555.622,76

Suboficial Escribiente: $1.414.202,51

Sargento Primero: $1.285.638,65

Sargento: $1.168.762,41

Cabo Primero: $1.062.511,28

Cabo: $965.919,34

Agente: $878.108,49

Personal en formación

Aspirante: $671.416,69

Cadete de 3° curso: $658.913,04

Cadetes de 1° y 2° curso: $630.979,75

Capellanes

Capellán General: $1.559.311,83

Capellán Principal: $1.187.155,72

Capellán: $1.059.756,66

Cabe destacar que estos montos corresponden al salario básico de cada jerarquía y sirven como base para el cálculo de adicionales. Entre ellos se incluyen conceptos como antigüedad, suplementos por funciones y los Servicios de Policía Adicional, que permiten incrementar el ingreso mediante tareas fuera del horario habitual.

En este contexto, los salarios de la Policía Federal permanecen sin cambios en abril, en un escenario donde la evolución de la inflación y las futuras decisiones oficiales serán clave para definir una eventual actualización de los haberes del sector.

Policía federal con aumento

Adicionales por servicios especiales

Además del haber mensual, el personal de la Policía Federal puede percibir compensaciones por tareas adicionales o funciones específicas. Uno de los principales conceptos es el pago por Servicios de Policía Adicional, que se liquidan por módulos dependiendo de la complejidad del servicio.

Para marzo de 2026, los valores vigentes son:

Servicio adicional en modalidad continua: $15.856,21 por módulo.

Servicios en el ámbito ferroviario: $22.167,19

Servicios especializados en explosivos: $22.280,26

Estos ingresos adicionales se suman al salario base y pueden representar una parte importante del ingreso mensual de los efectivos que participan en operativos especiales o tareas específicas. Aunque marzo comienza sin cambios nominales en las escalas de la Policía Federal, dentro de la fuerza se espera que el Gobierno avance con nuevos ajustes durante los próximos meses.