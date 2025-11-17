Cuánto cobra un barrendero y recolector de basura de CABA en noviembre 2025: el salario que gana

De qué trabaja un barrendero

El servicio de barrido y recolección de residuos en la Ciudad de Buenos Aires está mayoritariamente tercerizado y en manos de empresas privadas contratadas por el Gobierno porteño. Aunque la gestión del sistema se organiza por zonas y combina personal propio del Ente de Higiene Urbana con trabajadores de compañías concesionadas, todos los empleados del sector —barrenderos, recolectores y operarios de limpieza urbana— están representados por el Sindicato de Camioneros.

Los sueldos se rigen por el convenio colectivo de la rama Limpieza de Camioneros, que fija las escalas salariales para cada categoría. En noviembre de 2025, el acuerdo paritario dispone un aumento del 1% dentro del esquema de incrementos mensuales que se extiende hasta febrero de 2026.

Salarios de los barrenderos

Salario de un barrendero en noviembre 2025

Para la categoría Peón General de Barrido y Limpieza, el convenio establece un sueldo básico de $884.507,08.

Este monto funciona como piso salarial y no contempla adicionales como:

Antigüedad (1% por cada año)

Presentismo

Viáticos

Horas extras

Con estos conceptos, el salario de bolsillo suele ubicarse por encima del básico.

Salario de un recolector de basura en noviembre 2025

Dentro de la escala del SICHOCA, las remuneraciones para noviembre quedan así:

Recolector de residuos / limpieza: $893.030,02

Chofer de recolección: $968.461,00

Estas categorías también pueden sumar adicionales según el convenio y la modalidad de trabajo. El sector cerró una paritaria que dispuso aumentos mensuales desde septiembre de 2025 hasta febrero de 2026. Además, en agosto finalizó el pago del bono extraordinario no remunerativo de $600.000 entregado en cuatro cuotas durante la negociación previa.

De este modo, tanto barrenderos como recolectores de basura cuentan con un salario base definido por convenio, al que se agregan los adicionales propios de la actividad, conformando ingresos superiores al básico establecido.

Cuánto cobra un barrendero

El trabajo de los empleados del servicio de limpieza incluye el barrido manual de calles, la recolección de residuos livianos y la limpieza de espacios públicos. Estas tareas suelen realizarse de lunes a sábado, y se intensifican en zonas de alta circulación como avenidas, estaciones, centros comerciales y sectores turísticos.

Contrario a lo que muchos creen, los barrenderos no tienen la obligación de limpiar frentes de casas o locales comerciales. Su labor está enfocada exclusivamente en los espacios públicos definidos por la normativa vigente.