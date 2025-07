Cuáles son los empleos que recibieron aumento en julio 2025

Salarios: cuánto cobro en julio

Durante junio, la tensión en el frente sindical creció. Varios gremios enfrentaron paritarias que no lograron acompañar el ritmo de la inflación, mientras que otros amagaron con medidas de fuerza en caso de no alcanzar acuerdos satisfactorios. Sin embargo, algunos sectores accedieron a las condiciones impulsadas por el Gobierno nacional, priorizando la estabilidad y pactando incrementos moderados junto con sumas fijas no remunerativas.

Salarios: los aumentos de los gremios más importantes en julio

Empleados de Comercio

La Federación que lidera Armando Cavalieri pactó una suba del 6% para el semestre julio-diciembre, distribuida como un 1% mensual no acumulativo. Se acordó también una asignación no remunerativa mensual de $40.000 hasta diciembre, que se incorporará al básico desde enero de 2026. En ramas específicas como call centers y turismo, se aplicarán aumentos acumulativos del 5,4% y sumas similares. En la rama cerealera, el ajuste bimestral alcanzó el 3,7% con un refuerzo adicional de $40.000.

Estatales bonaerenses

Los trabajadores nucleados en ATE, UPCN y otros gremios provinciales cobrarán en julio el 4% restante del aumento del 10% acordado para el bimestre, incluyendo también a judiciales y profesionales de la salud.

Sanidad (FATSA)

Se acordaron aumentos escalonados del 1,5% en mayo, junio y julio. Además, se sumaron pagos no remunerativos de $25.000, $40.000 y $60.000 respectivamente. En agosto se reabrirá la paritaria.

Camioneros

El gremio de Hugo Moyano cerró un acuerdo trimestral de aumento del 3% (1% mensual), acompañado de un refuerzo extraordinario de $45.000.

Encargados de edificios (FATERYH)

Se aplicó un incremento del 1,1% en junio, con una bonificación del 20% sobre el sueldo básico, liquidada junto con el medio aguinaldo.

Bancarios

La Asociación Bancaria mantiene su esquema de actualización salarial en base al IPC del INDEC. El ajuste de mayo fue del 1,5%. El sueldo inicial supera $1.850.000, y se acumula un 13,3% de aumento en lo que va del año.

Metalúrgicos (UOM)

La rama metalmecánica acordó aumentos mensuales del 1% hasta agosto, sumando entre $25.000 y $30.000 no remunerativos por mes. La próxima revisión será en septiembre.

Petroleros

Se cerró una paritaria anual del 12% con subas trimestrales del 3%, más una revisión en septiembre.

Salarios: los gremios con mejores acuerdos en julio

Alimentación (FTIA)

Se alinearon a la pauta del 1% mensual. Además, se abonará una suma de $85.000 para la categoría inicial, en tres cuotas entre junio y julio. La rama avícola acordó un aumento del 3,5% desde julio y un pago extraordinario de $45.000.

Construcción (UOCRA y UECARA)

Los obreros percibirán un 1% más en junio. En tanto, los empleados del sector recibirán subas del 1,2% en mayo y 1% en junio, más asignaciones no remunerativas por categorías.

Cuánto cobrarán los empleados de comercio

Transporte (UTA)

Los choferes del interior cobrarán en junio un sueldo básico de $1.300.000 más viáticos diarios de $9.700.

Aceiteros (SOEA)

Percibirán un 17,3% en junio y un 20% en julio. Se contempla una revisión en septiembre.

Desmotadores de algodón

Acuerdo por 21% que lleva el sueldo básico a $1.309.770 desde julio, con pagos extraordinarios entre $30.000 y $35.000 según la categoría.

Mineros (AOMA)

Los trabajadores del cemento recibirán un 2% de aumento en los sueldos de junio.

Clubes deportivos (UTEDYC)

Falta liquidar un 2,5% no remunerativo correspondiente a junio, sobre la base de diciembre de 2024.

Cines (SUTEP)

Resta aplicarse un 1,5% no remunerativo con los sueldos de junio, cerrando el tramo del 7,3% total acordado para marzo-junio.

Droguerías y Farmacias

Aumentos salariales para todas las categorías y pagos extraordinarios únicos. Los farmacéuticos percibirán desde julio un salario de $2.775.000, que subirá a $2.850.000 en agosto, con adicionales de hasta el 30%.

Pasteleros

Los trabajadores del rubro alfajores recibirán en junio una mejora adicional del 7,7% sobre su salario de marzo.

Médicos bonaerenses (AMRA)

Obtendrán una suba del 4% en julio, acumulando un 19,9% sobre la escala de marzo.

Juegos de azar (ALEARA)

Aumento del 11% en tres tramos (4% mayo, 4% junio y 3% julio). Se incorporarán al básico entre septiembre y noviembre.

Perfumistas

Incremento del 10% en dos etapas: 6% en junio y 4% en agosto.

Seguros

Subas del 13,67% entre junio y octubre. En la rama de vida y retiro, aumentos escalonados hasta alcanzar un 13,27%.

Químicos y petroquímicos

Acuerdos trimestrales indexados al IPC. El primero se aplicará desde julio, e impactará en bonificaciones, antigüedad y la Suma Solidaria.

Industria del plástico (UOYEP)

Incrementos del 1% mensual entre junio y agosto, con sumas fijas de $35.000 en junio y $45.000 en agosto.

Seguridad privada (UPSRA)

Aumentos mensuales: 1% en julio, 0,9% en agosto y 0,8% en septiembre.

Telefónicos (Consitel)

Percibirán una suma única del 3,45% por junio, y un aumento del 2,3% en las escalas desde julio.

Caucho (SOCAYA)

Acuerdo cuatrimestral del 6% acumulativo: 2% en mayo, 1,5% en junio, 1,5% en julio y 1% en agosto. El salario garantizado se eleva a $911.498 más $138.110 por asistencia.