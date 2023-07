Los precios de los principales granos cerraron con mayoría de subas en Rosario

Los precios de los principales granos finalizaron la jornada con mayoría de subas en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en una sesión con mayor dinamismo que durante el cierre de la semana pasada.

Tanto por la oleaginosa disponible como para las fijaciones de mercadería se ofrecieron de manera abierta y generalizada $ 83.000 la tonelada, $ 3.000 por encima del viernes.

Por el maíz disponible y con entrega durante julio se ofrecieron US$ 180 la tonelada.

Para esas posiciones, las ofertas también se dieron en moneda local, en $ 47.000 la tonelada.

En tanto, el contrato de agosto subió US$ 15, en US$ 185; mientras que la posición septiembre se ubicó en US$ 170, con un incremento de US$ 5 respecto a la previa.

La oferta por el trigo con entrega inmediata y contractual se ubicó en US$ 270 la tonelada, mismo valor que el observado durante el transcurso de la semana anterior.

Por último, el girasol se negoció a US$ 290 y el sorgo a US$ 220.

Con información de Télam