Los granos cerraron con altibajos en la Bolsa de Rosario

Los precios de los granos cerraron de manera dispar en el mercado físico de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) con estabilidad para la soja, ofertas alcistas para el maíz y a la baja para el trigo.

Por la soja con descarga inmediata, contractual y para fijaciones se volvieron a ofrecer $ 70.500 la tonelada, aunque no se descartaba la posibilidad de mejoras.

En cuanto al maíz disponible, las ofertas se ubicaron nuevamente en US$ 235 la tonelada sin registrar variaciones, mientras que la entrega contractual se incrementó en US$ 10 para alcanzar los US$ 250 la tonelada.

En cuanto al maíz perteneciente a la cosecha 2022/23, el segmento febrero-marzo se ubicó en US$ 245, lo que implicó una suba de US$ 15 respecto del lunes.

Luego, la entrega entre abril y mayo también experimentó un incremento de US$ 15 entre ruedas y se ofrecieron a US$ 240 y US$ 235 respectivamente para dichas posiciones.

Por el cereal de cosecha tardía, la descarga en junio ascendió a US$ 220, US$ 15 por encima de la jornada anterior, mientras que la posición julio se ubicó en US$ 215.

En cuanto al trigo con entrega contractual, la oferta se ubicaron en US$ 290, lo que significó una caída de US$ 5 entre ruedas.

Por último, el girasol cerró a US$ 480 y el sorgo a US$ 240.

Con información de Télam