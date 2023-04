La soja bajó $2.000 y cerró a $98.000 la tonelada en Rosario

El precio de la soja disponible cayó $ 2.000 hasta los $ 98.000 la tonelada en el mercado físico de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) en el marco del Programa de Incremento Exportador (PIE III), que establece un tipo de cambio diferencial de $300 por dólar para el complejo sojero.

Por el maíz con descarga se ofrecieron abiertamente US$ 200 la tonelada, un recorte de US$ 15 entre jornadas, mientras que la entrega entre abril y mayo cayó US$ 10 hasta alcanzar los US$ 205.

Por el cereal tardío, le posición junio descendió a US$ 195; julio, US$ 180; y agosto, US$ 175.

En cuanto al trigo, la entrega disponible cayó US$ 5 hasta los US$ 270 y la entrega entre diciembre y febrero se posicionó en US$ 225.

Por último, el sorgo cerró a US$ 250.

Con información de Télam