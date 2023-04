Cotizaciones estables en los principales granos en Rosario

El mercado de granos de Rosario cerró hoy con cotizaciones estables en trigo y el maíz, que registraron un aumento en las operaciones, y soja, girasol y sorgo, que mostró una menor actividad.

El trigo volvió a registrar propuestas de compra tanto por la mercadería disponible, como también por el cereal de la próxima cosecha, con un mayor número de compradores y una ampliación en el abanico de posibilidades de entrega.

Por trigo con descarga inmediata hubo ofertas estables de US$ 275 por tonelada; por entrega contractual, los ofrecimientos también se ubicaron en US$ 275; y por el trigo de nueva cosecha con entrega entre noviembre y febrero del próximo año, US$ 235, con un mayor número de compradores interesados.

Por el lado del maíz, se registró un incremento en el número de compradores y valores estables en todas las posiciones: la posición con descarga inmediata se ubicó en US$ 230, sin cambios respecto del lunes; la descarga entre abril y mayo se sostuvo sin variaciones en valores de US$ 230.

Con relación al cereal de cosecha tardía, la posición junio volvió a encontrarse en US$ 215, al tiempo que la entrega entre julio y agosto arribó nuevamente a US$ 205 y US$ 200, respectivamente.

La soja continúa con buena presencia de compradores activos y valores ofrecidos que se mantuvieron estables, con un mercado enfocado en los tramos cortos de negociación; por soja con entrega inmediata y para las fijaciones, las ofertas del día nuevamente alcanzaron valores de $100 mil, sin cambios entre jornadas.

El mercado de girasol se mantuvo sin grandes novedades en términos generales: Con un solo participante activo en mercado, por la oleaginosa disponible se volvieron a ofrecer US$ 300, sin variaciones entre ruedas.

Por su parte, el mercado de sorgo exhibió un incremento en los valores ofrecidos: por la gramínea disponible y por el tramo mayo-junio se registraron ofrecimientos de US$ 245, implicando una suba de US$ 5 entre ruedas; y en moneda local se ofrecieron $55.800 por grano para entrega disponible.

Finalmente, en la rueda de hoy, no se dieron ofertas abiertas de compra por cebada.

Con información de Télam