Bajas generalizadas en los precios de los granos en Rosario

Los precios de los granos registraron bajas en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en línea con lo sucedido en el mercado de Chicago, con retrocesos de entre US$ 10 y US$ 20 en la soja, el trigo y el maíz.

Por la oleaginosa con descarga inmediata se ofrecieron abiertamente, US$ 365 la tonelada, US$ 15 por debajo de la jornada anterior.

En moneda local, los valores ofrecidos entre las industrias para la entrega contractual y la fijación de mercadería, se ubicaron en $ 49.000 la tonelada.

En cuanto al maíz con entrega inmediata y contractual, las ofertas por parte de la demanda se ubicaron en US$ 205 la tonelada, lo que significó una caída de US$ 20.

Para la descarga de mercadería entre julio y diciembre del corriente año, los ofrecimientos abiertos también se posicionaron en US$ 205, mientras que no se registraron ofertas abiertas por el maíz del próximo ciclo comercial.

Para el trigo con descarga en septiembre, las ofertas se ubicaron US$ 10 por debajo de ayer para arribar a US$ 320, a la vez que el trigo de la cosecha 2022/23, para la descarga entre noviembre y diciembre se ofrecieron abiertamente US$ 290.

Por su parte, el girasol cerró a US$ 500 la tonelada.

Con información de Télam