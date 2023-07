Alzas en los precios de los granos en el mercado de Rosario

Los precios de los granos cerraron con mayoría de alzas en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) al acoplarse a las fuertes subas que se registraron en el mercado de Chicago, por la salida de Rusia del acuerdo que establecía un corredor seguro para los granos ucranianos a través del Mar Negro.

Hoy, el maíz concentró el grueso de los negocios y los aumentos más considerables.

En el segmento disponible por el grano amarillo se ofrecieron de manera abierta US$ 190 la tonelada, US$ 10 por encima de los registros de ayer.

En tanto, por la mercadería con entrega contractual y para las entregas de agosto, el precio propuesto fue de US$ 195, lo que implicó un incremento de US$ 15 para la última de dichas posiciones.

En cuanto a la mercadería del próximo ciclo comercial, la descarga entre marzo y mayo de 2024 se situó en los US$ 185 la tonelada, mientras que la posición junio alcanzó los US$ 180 y julio los US$ 170.

En soja, para las fijaciones de mercadería se ofrecieron de manera abierta y generalizada $ 90.000 la tonelada, con una suba de $ 2.000 entre jornadas.

Por el lado del trigo, no se presentaron ofrecimientos para los tramos cortos de negociación, al tiempo que, para la descarga en noviembre, el valor propuesto fue de US$ 235 la tonelada.

Por último, el sorgo cerró a US$ 230, mientras que otra vez no se registraron ofertas por girasol.

Con información de Télam