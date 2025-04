Pese a la amenaza de Milei, la Sociedad Rural evitó criticar al Presidente

Luego de que el presidente Javier Milei amenazara a productores con volver a subir las retenciones, la Sociedad Rural Argentina (SRA) optó por no confrontar y dismiluar la sorpresa del anuncio. En diálogo con la prensa, el presidente de la SRA Nicolás Pino afirmó que el discurso de Milei no contuvo ninguna novedad, dado que en el decreto que firmó meses atrás para bajar las retenciones estipuló que la medida terminaría el 30 de junio. "Describió lo que él dispuso", defendió.

Las declaraciones de Pino fueron a la salida de una reunión de la Mesa de Enlace e la Secretería de Agricultura. La reunión ya estaba estipulada y era para tratar el envío de carne desde la pampa húmeda hasta la Patagonia, por eso asistieron varios ministros provinciales. Ante la consulta de un periodista sobre si sientieron las declaraciones del Presidente como una "amenaza", Pino contestó: "El Presidente tiene claro que los productores no liquidamos. Nosotros entregamos lo que producimos, los que liquidan son los exportadores. Se puede haber confudido pero él lo tiene claro", aseguró.

A su turno el dirigente de la Federación Agraria Argentina, Ulises Forte aseguró que van a insistir al Gobierno con una reforma impositiva para que no vuelvan a aumentar las retenciones. "Seguramente vamos a pedir una reunion por tema retenciones", afirmó y opinió que "no suma" el escenario internacionales con los aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, del 10% a los productos argentinso. "Sin duda se pone en riesgo algunos mercados porque aranceles con dólar no competitivo es un combo complicado", sentenció.

Milei amenazó al campo: "Que liquiden ahora porque vuelven las retenciones"

El presidente Javier Milei, en su primera entrevista tras flexibilizar el acceso al dólar y devaluar el peso, planteó un fuerte ultimátum al sector agropecuario dando respuesta a los pedidos del campo. "Si (el campo) tiene que liquidar, que lo haga ahora porque en junio vuelven las retenciones", sostuvo en referencia al vencimiento de la "ventana" de baja retenciones que abrió el Gobierno hasta junio.

Milei recordó los impuestos que quitó desde que asumió y cuando fue consultado por El Observador por el reclamo de exportadores para poner fin a las retenciones, dijo que las mismas “vuelven en julio” las alícuotas que habían dejado de rregir desde enero y se mantienen vigentes hasta el 30 de junio. “Dijimos que eran transitorios, avisen al campo que si tienen que liquidar que lo hagan ahora porque en julio le vuelven las retenciones”, dijo ante radio El Observador.

Entre las reducciones se destacan en las retenciones para la soja (grano), que bajó del 33% al 26%, y sus derivados, que pasaron del 31% al 24,5%. También se aplicaron recortes para el trigo, la cebada, el maíz y el sorgo, cuyos derechos disminuyen del 12% al 9,5%, así como para el girasol, que se reduce del 7% al 5,5%.