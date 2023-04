Plan Massa: US$ 12.000 millones frescos, canje y acuerdo con Brasil

El Gobierno espera esta masiva recaudación entre la aplicación del dólar agro y préstamos de organismos internacionales, mientras que acelera negociaciones con Brasil para prefinanciar importaciones y ejecutar el canje de bonos

El ministro de Economía, Sergio Massa, teje un plan que combina una fuerte suma de dólares frescos para las reservas, un mayor control del mercado cambiario y un esquema de cuidado de divisas para la importación. El Gobierno espera una recaudación de US$ 12.000 millones entre la aplicación del dólar agro y préstamos de organismos internacionales, mientras que acelera negociaciones con Brasil para prefinanciar compras y espera el visto bueno por parte de la UBA y la Auditoría General de la Nación para avanzar con el canje de bonos con organismos públicos.

Dólares frescos

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, estimó que la liquidación de divisas a partir de la puesta en marcha de una nueva edición del Programa de Incremento Exportador (PIE) podría alcanzar los US$ 9.000 millones. Según previsiones del funcionario, se espera el ingreso de "alrededor US$ 5.000 millones por parte del complejo sojero", que gozará de un tipo de cambio diferencial de $ 300 por dólar desde el 10 de abril al 31 de mayo. A este total se sumarían "algo más US$ 4.000 millones" de las economías regionales, ya que se espera un incremento de entre el 25% y 30% en las exportaciones por este incentivo a los US$ 3.500 millones que comercializa regularmente para el período del año coincidente con la ventana del dólar agro.

A la vez, tras su viaje a Estados Unidos y en un contexto de escasas reservas en el Banco Central (BCRA), Massa espera recibir US$ 3.000 millones extra de parte de organismos multilaterales de crédito durante el segundo trimestre del año. Se trata de una nueva tanda de préstamos que llegarán de parte de al menos cuatro organismos de crédito en los próximos meses. Estos son el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Otra de las posibles fuentes de billetes verdes podría ser la activación del quinto desembolso estipulado en el acuerdo del Swap con China. Luego de haber alcanzado un acuerdo por US$ 5.000 millones en enero, en lo que va del año ya se efectivizaron cuatro desembolsos por US$ 1.000 millones cada uno. Resta un último desembolso que podría ser efectivizado en abril, una alternativa que circula en el Palacio de Hacienda.

Entre los ingresos vía exportación y los préstamos por parte de organismos foráneos, Argentina podría ver incrementada sus reservas en US$ 12.000 millones. La tarea restante es relajar las tensiones en el mercado cambiario y disminuir los costos por importación. Y en esa tarea se encuentra Economía.

Canje y acuerdo con Brasil

El canje de bonos en poder de organismos públicos se encuentra en stand-by, pero con buenas expectativas para ser "aprobado" por la academia. El análisis de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA sobre el decreto sostuvo que podría ser el adecuado en un contexto de fuerte caída de reservas. "No parece del todo inadecuado la consolidación del manejo de las cajas y las tenencias de activos financieros de distintas entidades públicas en la órbita del Tesoro Nacional, en un escenario de paulatina merma de reservas en un constante intento por detener las cotizaciones alternativas", señaló el dictamen de la alta casa de estudios sobre la medida lanzada por el ministro de Economía, Sergio Massa.

Massa había solicitado la semana pasada oficialmente a las autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas y a la Auditoría General de la Nación (AGN) que dictaminen si las operaciones de canje de deuda pueden causar una pérdida de patrimonio para los organismos públicos comprendidos en la operación. Las críticas de la oposición se centraron en las operaciones que involucran al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses.

Para la FCE-UBA, la ganancia contable que tenga Anses estará sujeta a cuán cerca se ubique la retribución de los bonos entregados al valor par, esperando que el Tesoro busque una compensación a valor de mercado (con las paridades antes mencionadas). "Sin perjuicio de ello, sí resulta discutible la oportunidad y los objetivos últimos de la medida, requiriendo necesariamente un análisis macroeconómico integral y no un único enfoque de valuación de activos", aclaró el análisis de la medida que la institución publicó desde su centro de estudios.

Un estudio del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda también defendió el canje de bonos propuesto. Según el documento, el FGS no se vería descapitalizado por esta operación. A partir de la venta de los bonos de legislación local (AR) "el FGS obtendría liquidez por aproximadamente $ 400.000 millones que podrá destinar a créditos para beneficiarios del sistema previsional y/o al financiamiento de nuevos proyectos productivos".

De avanzar en el canje, el Gobierno obtendría alrededor de US$ 4.000 millones para poder intervenir en el mercado cambiario y rebajar la presión sobre la cotización de los dólares financieros. Justamente, el Gobierno lanzó la propuesta cuando avizoró una corrida sobre los alternativos, sin poder de fuego en el Central para intervenir.

En paralelo, el equipo económico negocia con Brasil para propiciar un esquema de prefinanciamiento para importaciones. El mecanismo en el que se trabaja es una ampliación de una línea de crédito del Banco Nación con el Banco do Brasil a 366 días mediante un sistema de garantías. La entidad del país gobernado por Lula da Silva financia en reales a las empresas brasileñas para exportar a la Argentina y el Banco Nación respalda a las empresas locales que realicen importaciones, sin necesidad de disponer de dólares en este tipo de operaciones.

Así, el importador asumirá un compromiso en reales a futuro. En su visita al país, el ministro de Hacienda de Brasil, Fernando Haddad, afirmó que un "fondo soberano" garantizará las cartas de crédito emitidas por el Banco do Brasil para financiar a sus exportadores. Aún no está confirmado cómo será el respaldo que ofrecerá Argentina y cómo se compensará un eventual riesgo. Con un activo cercano a los US$ 8.000 millones, Brasil posee el Fondo de Garantía de Exportaciones para asegurar las exportaciones brasileñas contra riesgos.

Datos del BCRA dan cuenta que en 2022 el uso de divisas por fletes superó los US$ 3.700 millones, por transporte de pasajeros precisó US$ 1.200 millones a la entidad monetaria, y el pago de servicios empresariales, profesionales y técnicos otros US$ 1.400 millones. Con datos a octubre, la cuenta de servicios demandó más de US$ 15.000 millones.