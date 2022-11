En tres días, el Banco Central vendió casi US$ 200 millones

En el Gobierno atribuyen parte de este registro negativo al pago de importaciones previstas en el sistema anterior que terminó a mediados de este mes. El Central ya había terminado octubre con un saldo negativo por casi U$S 500 millones.

El Banco Central (BCRA) finalizó su actividad con ventas por U$S 84 millones para atender la demanda en el mercado. Así, en lo que va de noviembre acumula un rojo de U$S 194 millones y de seguir esta dinámica, superará con facilidad el rojo registrado en octubre. En el Gobierno atribuyen parte de este registro al pago de importaciones previstas en el sistema anterior que terminó a mediados de este mes.

La autoridad monetaria que conduce Miguel Pesce se había desprendido el miércoles de U$S 83 millones, en tanto que el martes terminó con ventas por U$S 27 millones. El total acumulado es de casi U$S 200 millones, cuando en octubre el Central había terminado con un saldo vendedor mensual de U$S 498 millones.

El mercado presenta un escenario con falta de ingresos genuinos que fueron anticipados por los exportadores en septiembre, durante la vigencia del dólar soja. Ante la caída de la oferta, el Banco Central aparece como el principal abastecedor de divisas, lo cual contradice el objetivo de acumulación de reservas.

Desde el Central restaron importancia al dificultoso de mes y remarcan que todavía hay operaciones de pago de importación emitidas bajo el sistema SIMI, lo cual representa un volumen muy alto que se espera descienda en las próximas semanas.

El Gobierno busca bajar la demanda de dólares para la importación

El Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) es un mecanismo que busca dar un mayor ordenamiento y trazabilidad completa a las operaciones y evitar casos de sobrefacturación, uso abusivo de cautelares y otras operaciones irregulares.

Desde el debut del SIRA, se registraron un total de 12.048 operadores, que realizaron 78.067 declaraciones. Eso representó una demanda US$ 8.265 millones. Dentro de ese universo, casi el 40% de los importadores son pymes, pero significan apenas del 9% de los dólares que solicitan al Banco Central (BCRA).

Esta razón motivó a que el ministro de Economía, Sergio Massa, permitiera que las pymes que tengan pedidos en estado de salida puedan pagar las compras al exterior, o incluso por adelantado, por hasta US$ 50.000 mensuales. Este martes, alrededor de 1.000 empresas eligieron este camino, por un monto de US$ 125 millones de fondos propios. Existen tres vías para realizar este pago: el giro de divisas al exterior, dólares en una cuenta bancaria fuera del país, o se le envía a la filial local insumos como aporte de capital.

En la AFIP cuentan con una planilla calendario detallada con los pagos que debe efectuar el Central día por día en base al despacho de Aduana. El nuevo sistema de importaciones también posee un mapa que determina las “observaciones” que el organismo de control informa a las empresas.

El esquema analiza cuántas importaciones y por qué montos solicitó el importador en los últimos 24 meses, y lo compara con el pedido actual. De esta manera, si un importador realiza una solicitud muy por encima de su promedio, la empresa es ubicada en la “zona roja” y se le otorga un plazo para que explique el movimiento.

Del festival de importaciones, que llegó a demandar más de US$ 7.500 millones mensuales (unos U$S 340 millones por día hábil), los mayores requisitos redujeron ese flujo a U$S 125 millones en los últimos 15 días de octubre (unos 12,5 millones por día laboral). Si se compara con los 2.971 millones de la primera quincena de febrero, la reducción es de 95%.