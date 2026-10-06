ARCA: cómo regularizar la deuda del Monotributo

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) recordó las distintas alternativas disponibles para pagar el Monotributo y evitar que las cuotas vencidas se acumulen y comiencen a generar intereses por la deuda.

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El organismo permite cancelar la obligación mensual mediante billeteras virtuales, homebanking, débito automático, tarjetas de crédito y cajeros, además de sus propias plataformas digitales.

Una de las vías más rápidas consiste en ingresar al Portal de Monotributo y buscar la opción “Próximo vencimiento”. Desde allí, el contribuyente puede generar un código QR y completar el pago utilizando una billetera virtual.

Cómo pagar cuándo hay deudas con ARCA

Para quienes ya acumularon períodos impagos, la regularización puede realizarse a través de la Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos (CCMA). Esa herramienta permite consultar el estado de las obligaciones y cancelar tanto el capital adeudado como los intereses generados.

También se puede pagar desde ARCA Móvil y Mi Monotributo, mientras que quienes opten por homebanking deben generar previamente un Volante Electrónico de Pago (VEP). Otra alternativa es adherir la cuota al débito automático de una cuenta bancaria. Los cajeros automáticos de las redes Banelco y Link también permiten cancelar el Monotributo, aunque con una limitación: esta opción alcanza únicamente al período vigente y no incorpora los intereses correspondientes a cuotas anteriores.

La tarjeta de crédito puede utilizarse por internet, teléfono o mediante débito automático. ARCA advierte que, en este caso, la acreditación no necesariamente es inmediata y puede demorar hasta 10 días hábiles. El plazo es relevante para quienes necesitan demostrar que una deuda fue cancelada o están cerca de un vencimiento.

Cuánto cuesta el Monotributo

Los valores vigentes son los establecidos desde el 1° de agosto de 2026:

Categoría A: $49.527,18 en servicios.

$49.527,18 en servicios. Categoría B: $56.379,08 en servicios.

$56.379,08 en servicios. Categoría C: $66.020,12 en servicios y $64.530,58 en venta de bienes.

$66.020,12 en servicios y $64.530,58 en venta de bienes. Categoría D: $84.612,93 en servicios y $82.564,81 en venta de bienes.

$84.612,93 en servicios y $82.564,81 en venta de bienes. Categoría E: $119.811,45 en servicios y $108.267,51 en venta de bienes.

$119.811,45 en servicios y $108.267,51 en venta de bienes. Categoría F: $150.784,21 en servicios y $129.930,65 en venta de bienes.

$150.784,21 en servicios y $129.930,65 en venta de bienes. Categoría G: $230.312,94 en servicios y $158.815,05 en venta de bienes.

$230.312,94 en servicios y $158.815,05 en venta de bienes. Categoría H: $522.706,68 en servicios y $317.895,01 en venta de bienes.

$522.706,68 en servicios y $317.895,01 en venta de bienes. Categoría I: $963.747,86 en servicios y $474.992,78 en venta de bienes.

$963.747,86 en servicios y $474.992,78 en venta de bienes. Categoría J: $1.167.299,76 en servicios y $580.793,69 en venta de bienes.

$1.167.299,76 en servicios y $580.793,69 en venta de bienes. Categoría K: $1.614.446,04 en servicios y $702.103,24 en venta de bienes.

Cabe recordar que la cuota está compuesta por el impuesto integrado, el aporte jubilatorio al SIPA y la obra social, aunque no todos los contribuyentes deben afrontar los tres conceptos. Por ejemplo, quienes además tienen un empleo en relación de dependencia pagan solamente el impuesto integrado, ya que los aportes previsionales y de obra social corresponden a su actividad laboral.