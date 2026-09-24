Monotributo ARCA: cuándo es la próxima recategorización y quiénes deben hacer el trámite

Los monotributistas deberán volver a revisar su situación fiscal a comienzos de 2027. La próxima recategorización del Monotributo de ARCA vence el 5 de febrero de 2027 y contempla los parámetros registrados durante los últimos 12 meses de actividad.

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La recategorización es el procedimiento mediante el cual los contribuyentes verifican si continúan correctamente encuadrados en su categoría o si, por la evolución de sus ingresos y otros indicadores, deben pasar a una escala superior o inferior. El procedimiento se realiza dos veces por año, en febrero y agosto. Sin embargo, no todos los inscriptos en el régimen simplificado están obligados a efectuar un cambio de categoría.

Cuándo es la próxima recategorización del Monotributo

La próxima fecha que deberán tener en cuenta los contribuyentes es el 5 de febrero de 2027. Para determinar si corresponde una modificación se analizan los últimos 12 meses y se comparan los resultados con los límites vigentes del Monotributo.

Entre los parámetros que se consideran se encuentran:

Los ingresos brutos obtenidos.

La superficie afectada a la actividad.

El consumo de energía eléctrica.

Los alquileres devengados.

Si alguno de esos valores se ubica por encima o por debajo de los límites correspondientes a la categoría actual, el monotributista deberá modificar su encuadre.

Quiénes deben hacer la recategorización del Monotributo

Deben evaluar su situación los monotributistas que tengan más de seis meses de actividad al momento del vencimiento. El trámite corresponde cuando los parámetros de los últimos 12 meses determinan que el contribuyente debe pasar a otra categoría, ya sea superior o inferior a la actual.

En cambio, quienes continúan dentro de los límites de su categoría no necesitan realizar una modificación. Tampoco deben recategorizarse aquellos contribuyentes que comenzaron su actividad hace menos de seis meses.

Aunque no corresponda cambiar de escala, ARCA recomienda ingresar al sistema y controlar que los datos registrados sean correctos.

Cómo se hace la recategorización de monotributo

Cómo hacer la recategorización en ARCA

El procedimiento se realiza de manera online a través del portal del Monotributo y requiere ingresar con CUIT o CUIL y Clave Fiscal. Una vez dentro del sistema, el contribuyente debe:

Ingresar a la opción correspondiente a recategorización. Revisar la información sobre ingresos y los demás parámetros de su actividad. Comparar esos datos con los límites vigentes. Confirmar la nueva categoría cuando corresponda. Descargar la credencial de pago actualizada.

El sistema muestra información sobre la facturación anual para facilitar la revisión de la situación fiscal.

Qué pasa si no se hace la recategorización

Cuando corresponde cambiar de categoría y el contribuyente no realiza el trámite, ARCA puede efectuar una recategorización de oficio. El organismo puede tomar en consideración información vinculada con compras, gastos y acreditaciones bancarias para detectar inconsistencias entre la actividad económica registrada y la categoría declarada.

Si determina que corresponde modificarla, la comunicación se realiza a través del Domicilio Fiscal Electrónico dentro de los diez días hábiles posteriores al vencimiento del período de recategorización.

Cuánto se paga de monotributo

Qué hacer si ARCA recategoriza de oficio a un monotributista

El contribuyente puede consultar en el portal del organismo los motivos por los cuales se modificó su categoría. De acuerdo con el procedimiento previsto, dispone de 15 días hábiles para apelar la decisión mediante el servicio de Presentaciones Digitales.

Si no presenta el reclamo dentro del plazo correspondiente, la categoría determinada de oficio queda vigente. La situación es diferente si los parámetros exceden los máximos admitidos para permanecer dentro del Monotributo. En esos casos, ARCA puede disponer la exclusión del régimen simplificado y el contribuyente deberá pasar al Régimen General, con las obligaciones tributarias correspondientes.