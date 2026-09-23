En septiembre, los monotributistas tuvieron tiempo hasta el lunes 21 para pagar la cuota del mes según el calendario establecido por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

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La obligación alcanza a quienes continúan dados de alta en el régimen simplificado, incluso cuando durante el período no hayan emitido facturas. Es decir, no tener ingresos facturados durante el mes no elimina la obligación de pagar la cuota mientras la inscripción siga vigente.

Los importes que rigen para septiembre comenzaron a aplicarse el 1° de agosto y dependen de la categoría y, desde la C, del tipo de actividad. Los valores mensuales son:

Categoría A: $49.527,18 para servicios y $49.527,18 para venta de bienes.

$49.527,18 para servicios y $49.527,18 para venta de bienes. Categoría B: $56.379,08 para servicios y $56.379,08 para venta de bienes.

$56.379,08 para servicios y $56.379,08 para venta de bienes. Categoría C: $66.020,12 para servicios y $64.530,58 para venta de bienes.

$66.020,12 para servicios y $64.530,58 para venta de bienes. Categoría D: $84.612,93 para servicios y $82.564,81 para venta de bienes.

$84.612,93 para servicios y $82.564,81 para venta de bienes. Categoría E: $119.811,45 para servicios y $108.267,51 para venta de bienes.

$119.811,45 para servicios y $108.267,51 para venta de bienes. Categoría F: $150.784,21 para servicios y $129.930,65 para venta de bienes.

$150.784,21 para servicios y $129.930,65 para venta de bienes. Categoría G: $230.312,94 para servicios y $158.815,05 para venta de bienes.

$230.312,94 para servicios y $158.815,05 para venta de bienes. Categoría H: $522.706,68 para servicios y $317.895,01 para venta de bienes.

$522.706,68 para servicios y $317.895,01 para venta de bienes. Categoría I: $963.747,86 para servicios y $474.992,78 para venta de bienes.

$963.747,86 para servicios y $474.992,78 para venta de bienes. Categoría J: $1.167.299,76 para servicios y $580.793,69 para venta de bienes.

$1.167.299,76 para servicios y $580.793,69 para venta de bienes. Categoría K: $1.614.446,04 para servicios y $702.103,24 para venta de bienes.

La categoría del Monotributo también está determinada por los ingresos anuales máximos permitidos. Con los valores vigentes desde agosto, el límite parte de $12.009.410,45 para la categoría A y alcanza los $126.610.838,75 para la categoría K.

Para establecer la categoría correspondiente, ARCA también contempla otros parámetros, entre ellos la superficie destinada a la actividad, el consumo anual de energía eléctrica y los alquileres devengados. La aplicación de estos criterios depende de las características de cada contribuyente y de la actividad desarrollada. Por eso, la cuota que corresponde pagar no depende solamente de cuánto se facturó, sino de la categoría en la que se encuentra encuadrado el monotributista.

Qué pasa si no se pagó el monotributo de septiembre

Una vez superado el vencimiento, la cuota queda registrada como una obligación pendiente y comienza a generar intereses. El contribuyente puede consultar posteriormente el monto actualizado y los períodos que permanecen impagos. Para conocer la situación fiscal, hay que ingresar con clave fiscal al servicio Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos (CCMA). Allí se puede revisar el historial de la cuenta y verificar:

períodos adeudados;

pagos registrados;

intereses acumulados;

saldos a favor disponibles.

Cómo ponerse al día

El pago del Monotributo debe realizarse mediante medios electrónicos. Esto también alcanza a las cuotas que hayan quedado pendientes luego de la fecha de vencimiento. Una vez concretado el pago, el contribuyente puede volver a consultar la CCMA para comprobar que la operación haya sido registrada y verificar si todavía quedan intereses u otras obligaciones pendientes.