La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), pone a disposición de las personas el Monotributo Social, un régimen pensado para trabajadores independientes, emprendedores de la economía social y pequeños productores de bajos ingresos que buscan formalizar su actividad y acceder a cobertura de salud y previsional. La inscripción es gratuita y permite emitir facturas por los trabajos o productos comercializados.

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El régimen está destinado a personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad socioeconómica y contempla determinadas compatibilidades con prestaciones sociales. Entre ellas se encuentran la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo, jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo y algunos programas de inclusión social.

Uno de los principales beneficios es el esquema de aportes. Quienes están inscriptos deben abonar únicamente el 50% del componente correspondiente a la obra social, mientras que el componente impositivo, el previsional y la otra mitad del aporte de salud están subsidiados. Además, la cobertura de obra social puede incluir al titular y a su grupo familiar, mientras que los aportes previsionales permiten contar con cobertura para la jubilación, el retiro por invalidez y la pensión por fallecimiento.

Cómo inscribirse al Monotributo Social

La inscripción es personal y no tiene costo. El trámite puede realizarse de manera online a través de la plataforma Trámites a Distancia o de forma presencial en una oficina de ANSES, con turno previo.

Una vez aprobada la incorporación al régimen, el beneficiario debe realizar un primer pago para activar el Monotributo Social. Para esta instancia se utiliza una credencial especial de siete dígitos, que puede descargarse desde el mismo sistema y debe abonarse en las entidades habilitadas. Este comprobante sirve únicamente para el primer pago. Después de completar la activación, los pagos mensuales se realizan entre los días 1 y 20 de cada mes.

Cómo pagar el Monotributo Social

Los pagos posteriores pueden realizarse mediante diferentes alternativas. Entre ellas se encuentran:

Código QR , utilizando las billeteras virtuales habilitadas.

Tarjeta de crédito Visa.

VEP (Volante Electrónico de Pago) , que luego debe abonarse a través de las entidades autorizadas.

Credencial de pago, para abonarla en las entidades habilitadas.

Para utilizar el QR, pagar con tarjeta de crédito o generar un VEP es necesario ingresar al Portal Monotributo con CUIT y Clave Fiscal. La credencial correspondiente también se descarga desde el mismo lugar.

La inscripción al Monotributo Social implica además cumplir con determinadas condiciones para permanecer dentro del régimen. Una de las principales es emitir al menos seis facturas durante cada semestre. El requisito busca acreditar que existe una actividad económica efectiva y formalizada.

Un punto relevante es que la cobertura de salud no queda habilitada inmediatamente después de realizar el primer pago. Una vez abonado el aporte, es necesario esperar tres meses y mantener los pagos al día para comenzar a utilizar los servicios de la obra social.