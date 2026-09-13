ARCA eliminó una trámite clave para la importación

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) eliminó una instancia administrativa que alcanzaba a la importación de determinadas pilas y baterías, en el marco de una modificación del sistema de controles aplicados a estos productos. La medida busca evitar la duplicación de trámites y adaptar los procedimientos de comercio exterior al nuevo esquema de evaluación vigente.

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La decisión de la ex AFIP quedó formalizada a través de la Resolución General 5895/2026, publicada el 11 de septiembre en el Boletín Oficial. La normativa deroga la Resolución General 5398 y establece que el cambio entra en vigencia al día siguiente de su publicación, por lo que comienzó a regir desde el 12 de septiembre.

La resolución anterior había incorporado al régimen de la Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (VUCEA) las autorizaciones vinculadas con la importación definitiva o temporal de determinados productos alcanzados por la Ley 26.184. Con la nueva disposición, ARCA deja de intervenir en esas operaciones bajo ese esquema.

Qué cambia para los importadores

El principal efecto de la medida es la eliminación de un paso administrativo que debían atravesar los operadores para ingresar determinados productos al país. La decisión se vincula con una modificación previa en el mecanismo utilizado para verificar el cumplimiento de las condiciones exigidas para pilas y baterías.

En junio de 2026, una resolución conjunta de organismos vinculados con las áreas de Ambiente y Producción estableció nuevas especificaciones técnicas y procedimientos de evaluación para estos productos. A partir de ese nuevo mecanismo, la intervención que ARCA tenía prevista en el régimen anterior dejó de resultar necesaria. Por ese motivo, el organismo resolvió derogar la normativa que establecía su participación y adecuar el procedimiento de importación.

La modificación comprende determinadas pilas y baterías primarias contempladas por la legislación vigente, además de ciertos aparatos y artículos que las incorporan en su interior o exterior. Se trata de fuentes de energía presentes en una amplia variedad de productos de consumo, como relojes, juguetes, controles remotos, calculadoras, linternas y otros dispositivos electrónicos o de uso cotidiano.

La Ley 26.184 continúa estableciendo requisitos para determinados tipos de pilas y baterías, tanto en materia de certificación como de comercialización en el mercado argentino. También permanecen vigentes los límites aplicables a sustancias como mercurio, cadmio y plomo. La eliminación de la intervención de ARCA no implica que las empresas puedan importar estos productos sin cumplir con las exigencias correspondientes. Los requisitos técnicos, ambientales y de seguridad continúan vigentes y deberán ser acreditados mediante los mecanismos previstos por la normativa actual.

El objetivo de la modificación es evitar que un mismo producto atraviese controles administrativos duplicados cuando ya existen procedimientos específicos destinados a verificar su cumplimiento. En ese sentido, el cambio apunta a simplificar la operatoria para los importadores sin eliminar la fiscalización sobre las características de las pilas y baterías.