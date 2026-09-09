ARCA definió cuánto hay que pagar de monotributo en septiembre del 2026

En septiembre de 2026, el Monotributo presenta un esquema actualizado de importes que afecta a todas las categorías del régimen simplificado. En ese sentido, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó los valores vigentes que ya comenzaron a regir para este mes.

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Es importante saber que, a diferencia de otros tributos nacionales, la cuota mensual del régimen simplificado tiene una única fecha de vencimiento para todos los contribuyentes, sin importar la terminación del CUIT. En este caso, el pago correspondiente a septiembre vencerá el lunes 21, ya que el día 20 cae domingo.

El importe mensual incluye distintos componentes del régimen: impuesto integrado, aporte al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y obra social cuando corresponda. Estos valores pueden variar dependiendo de la situación particular de cada contribuyente y las excepciones establecidas por ARCA.

La actualización de los montos también contempló los topes de ingresos y otros parámetros que definen la categoría a la que pertenece cada monotributista.

Cuánto hay que pagar de Monotributo en septiembre de 2026

Estos son los montos mensuales del Monotributo según categoría y actividad:

Categoría A: $49.527,18 (servicios y venta de cosas muebles)

Categoría B: $56.379,08 (servicios y venta de cosas muebles)

Categoría C: $66.020,12 (servicios) / $64.530,58 (venta de cosas muebles)

Categoría D: $84.612,93 (servicios) / $82.564,81 (venta de cosas muebles)

Categoría E: $119.811,45 (servicios) / $108.267,51 (venta de cosas muebles)

Categoría F: $150.784,21 (servicios) / $129.930,65 (venta de cosas muebles)

Categoría G: $230.312,94 (servicios) / $158.815,05 (venta de cosas muebles)

Categoría H: $522.706,68 (servicios) / $317.895,01 (venta de cosas muebles)

Categoría I: $963.747,86 (servicios) / $474.992,78 (venta de cosas muebles)

Categoría J: $1.167.299,76 (servicios) / $580.793,69 (venta de cosas muebles)

Categoría K: $1.614.446,04 (servicios) / $702.103,24 (venta de cosas muebles)

Este esquema es fundamental para quienes están inscriptos en el Monotributo, ya que permite organizar los pagos y evitar multas por retrasos. Además, conocer la categoría propia ayuda a entender el monto exacto que se debe abonar cada mes. Por otra parte, la actualización de ARCA refleja la necesidad de ajustar los valores periódicamente para que el sistema mantenga su vigencia y se adapte a las variaciones económicas actuales.

Si sos monotributista, recordá que el próximo vencimiento es el 21 de septiembre. Tener presente esta fecha y los nuevos importes te ayudará a cumplir con tus obligaciones sin inconvenientes para no tener sanciones y aprovechar los beneficios del régimen simplificado.