La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) comenzó a enviar comunicaciones a contribuyentes en los que detectó comprobantes electrónicos emitidos sin informar la condición frente al IVA del receptor. El organismo advirtió que quienes todavía no hayan adecuado sus sistemas tendrán tiempo hasta el 30 de noviembre de 2026 para hacerlo.

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A partir del 1 de diciembre, la ex AFIP dejará de tolerar la omisión de este dato y rechazará automáticamente las solicitudes de autorización de comprobantes CAE cuando la condición tributaria del receptor se encuentre vacía, nula o no sea transmitida correctamente.

Por qué ARCA puede rechazar facturas

El cambio puede afectar especialmente a empresas y contribuyentes que utilizan sistemas propios de facturación o plataformas de terceros conectadas con ARCA mediante Web Service. En esos casos, no alcanza con que la condición frente al IVA figure en la base de datos interna del sistema: el dato debe ser enviado de manera explícita a ARCA en el nodo correspondiente del XML o JSON utilizado para solicitar el CAE.

Por este motivo, el organismo recomienda verificar con el proveedor del sistema de facturación que la información “Condición frente al IVA del receptor” esté siendo transmitida correctamente en cada solicitud. El riesgo para quienes no realicen las adecuaciones es concreto: desde diciembre, los sistemas que continúen enviando solicitudes sin el dato obligatorio podrán recibir un rechazo directo de la autorización fiscal, lo que puede interrumpir la emisión de comprobantes electrónicos.

La obligación surge de la Resolución General 5616/2024 de ARCA, publicada en el Boletín Oficial el 18 de diciembre de 2024. La normativa introdujo modificaciones en el régimen de facturación electrónica, entre ellas nuevas exigencias relacionadas con la identificación tributaria del receptor. El plazo normativo original para que los Web Services incorporaran de manera obligatoria la nueva versión de facturación estaba fijado para el 15 de abril de 2025.

Sin embargo, debido a las dificultades de adaptación de los sistemas de gestión y de las plataformas utilizadas para realizar grandes volúmenes de facturación, ARCA habilitó períodos de prueba y una etapa de convivencia en la que continuó permitiendo la autorización de comprobantes aun cuando el nuevo campo técnico no estuviera completo.

Ahora, luego de detectar que todavía existe una cantidad importante de comprobantes que omiten la información, el organismo estableció el 30 de noviembre de 2026 como fecha final para la adecuación técnica. Desde el día siguiente, el sistema pasará a rechazar automáticamente las solicitudes de CAE que no incluyan el código correspondiente a la condición frente al IVA del receptor.

La normativa no se limita a la identificación del receptor. También introdujo modificaciones vinculadas con la facturación en moneda extranjera, al establecer precisiones sobre el tipo de cambio que debe consignarse en las solicitudes de CAE. Para las monedas que cuentan con cotización oficial publicada por el Banco Nación, deben utilizarse los valores correspondientes. En el caso de divisas que no tengan esa cotización, el emisor debe ingresar manualmente el tipo de cambio aplicado a la operación.