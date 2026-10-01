La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) extendió hasta el 23 de octubre de 2026 la caracterización de "Pequeño Contribuyente". A través de la Resolución General 5902/2026, la medida posterga la definición de quiénes pueden acceder al régimen permanente de facilidades de pago para regularizar deudas impositivas y previsionales con cuotas accesibles.

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La prórroga fue establecida mediante la Resolución General 5902/2026, publicada en el Boletín Oficial. El cambio responde a la necesidad de contar con información actualizada para realizar la caracterización de los contribuyentes, especialmente luego de que también se extendiera el plazo para presentar las declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales correspondientes al período fiscal 2025.

Hasta ahora, el proceso se ejecutaba de manera automática durante el anteúltimo día hábil de septiembre. Sin embargo, este año la fecha fue trasladada al 23 de octubre, debido a que ARCA necesita incorporar al sistema los datos de las declaraciones juradas antes de definir quiénes reúnen las condiciones.

¿Quiénes pueden ser considerados pequeños contribuyentes?

La categorización tiene relevancia porque las condiciones del plan de facilidades dependen, entre otros factores, del tipo de contribuyente y de su perfil de cumplimiento. El porcentaje que debe abonarse como pago a cuenta y la cantidad máxima de cuotas disponibles se determinan a partir de esos parámetros.

Para quedar encuadrado como “Pequeño Contribuyente”, el contribuyente debe figurar en el Sistema Registral con el código 547 - Pequeño Contribuyente al momento de adherir al plan. Además, los ingresos registrados no pueden superar el límite correspondiente a la categoría K del Monotributo vigente a diciembre del año anterior.

En el caso de quienes están alcanzados por Ganancias o Bienes Personales, es requisito haber presentado la declaración jurada correspondiente y contar con una CUIT activa y sin limitaciones. El sistema realiza esta evaluación tomando como referencia la información fiscal del año calendario anterior. Para los monotributistas se consideran los datos correspondientes al régimen, mientras que para otros contribuyentes se utilizan las declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales.

¿Qué permite el plan de facilidades?

El régimen de carácter permanente contempla la posibilidad de financiar deudas impositivas, aduaneras y vinculadas con los recursos de la seguridad social, junto con sus intereses y determinadas multas.

La normativa diferencia las condiciones según el tipo de contribuyente. Además de los pequeños contribuyentes, el esquema contempla a las MiPyME de los Tramos 1 y 2 que cuenten con certificado vigente, entidades sin fines de lucro y el grupo denominado “demás contribuyentes”.