Los monotributistas pueden consultar si registran deudas o cuotas impagas en ARCA ingresando con CUIT y Clave Fiscal al servicio “Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos” (CCMA) o mediante la app ARCA Móvil. El sistema permite calcular el saldo pendiente, generar un VEP o abonar con código QR antes del vencimiento.

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La consulta no requiere concurrir a una dependencia del organismo. Puede realizarse de manera online, tanto desde el sitio oficial de la ex AFIP como a través de la aplicación ARCA Móvil.

El control permite conocer los períodos que quedaron pendientes, el capital adeudado y los intereses que se hayan generado. De esta manera, el contribuyente puede regularizar la situación y evitar que el saldo continúe aumentando.

¿Cómo consultar la deuda del monotributo desde la web?

Para verificar la cuenta corriente desde una computadora, hay que ingresar al portal de ARCA utilizando CUIT y Clave Fiscal. Una vez dentro, el contribuyente debe buscar el servicio “Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos” (CCMA). Allí se concentra la información correspondiente a los pagos realizados y a los períodos que permanecen impagos.

El siguiente paso consiste en ingresar en la opción “Cálculo de deuda”. El sistema despliega el detalle de los montos pendientes y permite identificar cuánto corresponde al capital y cuánto a los intereses acumulados. Si aparecen períodos sin cancelar, el contribuyente puede seleccionarlos para avanzar con el pago. Entre las alternativas disponibles se encuentra la generación de un Volante Electrónico de Pago (VEP) y el pago mediante código QR.

¿Cómo revisar la deuda desde ARCA Móvil?

La misma consulta puede hacerse directamente desde el teléfono mediante ARCA Móvil.

En este caso, el procedimiento consiste en:

Ingresar a la aplicación con usuario y contraseña. Entrar en la sección “Deuda”. Consultar el monto total pendiente y el correspondiente a cada período mensual.

Esta herramienta de la ex AFIP permite acceder a la información sin necesidad de utilizar una computadora y facilita el seguimiento de la situación fiscal desde el celular y también pagarla.

Otro punto que destacaron desde la entidad nacional es que el atraso en el pago genera intereses sobre los saldos pendientes. Por ese motivo, ARCA aconseja verificar periódicamente la cuenta corriente y cancelar las obligaciones dentro de los plazos previstos. El organismo también advierte que mantener deudas puede generar inconvenientes en la situación fiscal del contribuyente. Revisar la cuenta antes del vencimiento permite detectar pagos pendientes y, cuando corresponda, regularizar los períodos adeudados.