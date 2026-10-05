ARCA recibe información de las cuentas en Estados Unidos: qué datos obtiene

Un dato que muchas personas no conocen es que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puede acceder a determinados datos sobre cuentas e ingresos de residentes argentinos en entidades financieras estadounidenses.

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Esto es gracias al intercambio de información financiera entre Argentina y Estados Unidos. Sin embargo, el mecanismo tiene un alcance más acotado que otros sistemas de cooperación tributaria y no implica que el organismo reciba automáticamente los saldos ni el detalle de todos los movimientos bancarios.

El acuerdo fue firmado el 5 de diciembre de 2022, comenzó a regir el 1° de enero de 2023 y contempla el intercambio de información. El esquema se encuentra vinculado con la aplicación en Estados Unidos de la ley FATCA, que obliga a las instituciones financieras de ese país a reportar determinados datos sobre cuentas de personas consideradas residentes fiscales de otras jurisdicciones.

Para adaptar el régimen argentino, la entonces AFIP dictó la Resolución General 5303 diez días después de la firma del convenio. Según ARCA, el IRS comunicó en enero de 2023 que la infraestructura utilizada por el organismo argentino reunía las condiciones necesarias para resguardar la información.

Qué información puede recibir ARCA

El fisco estadounidense puede remitir datos que permitan identificar al titular argentino de una cuenta, la institución financiera en la que está radicada y el número de cuenta informado por la entidad. También pueden aparecer determinados rendimientos generados en Estados Unidos. Entre ellos se encuentran los intereses de cuentas de depósito cuando los ingresos de fuente estadounidense superan los USD 10 anuales, además de los dividendos de fuente estadounidense, sin un mínimo establecido para su reporte.

El intercambio puede incluir asimismo otros ingresos de fuente estadounidense que deban ser informados al IRS y rendimientos vinculados con inversiones en acciones de compañías de ese país. Los dividendos correspondientes a determinados fondos cotizados en bolsa (ETF) también pueden quedar comprendidos.

El punto clave es que el sistema no funciona como un acceso directo de ARCA a la cuenta bancaria. Estados Unidos no transmite automáticamente el saldo existente ni un extracto con todas las operaciones realizadas. Tampoco informa, como regla general, la composición completa de una cartera de inversiones.

Por eso, si el organismo argentino detectara que un contribuyente tiene ingresos o una cuenta que no aparecen en sus declaraciones juradas, podría utilizar esa información como elemento de contraste. Para obtener datos adicionales, como movimientos, transferencias o saldos específicos, debería realizar un requerimiento puntual mediante los mecanismos de cooperación tributaria disponibles.

El alcance del acuerdo también deja determinados bienes e ingresos fuera del reporte automático. Entre ellos aparecen los saldos de las cuentas, los rendimientos que no sean de fuente estadounidense y los dividendos distribuidos por sociedades de otros países, aunque esos fondos se encuentren depositados en una cuenta abierta en Estados Unidos. Tampoco quedan comprendidos automáticamente los inmuebles ubicados en territorio estadounidense ni determinadas inversiones estructuradas fuera de ese país.

La información recibida permite a ARCA comparar los datos provenientes del IRS con las declaraciones presentadas por los contribuyentes en Argentina. Si aparecen diferencias, el organismo puede solicitar documentación, explicaciones o una eventual rectificación. La recepción de información extranjera, sin embargo, no implica por sí misma que exista una deuda tributaria ni que automáticamente se inicie una fiscalización.