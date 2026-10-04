Trump creó una Fuerza de Super Inteligencia para ganar la carrera global de IA  

El presidente Donald Trump anunció este domingo la puesta en marcha de la “Fuerza de la Superinteligencia”, un nuevo organismo dentro de la Casa Blanca y el Gobierno federal con el que buscará coordinar el desarrollo de la inteligencia artificial en Estados Unidos. La creación de esta estructura ocurre en un contexto en el que investigadores advirtieron sobre riesgos del desarrollo de sistemas de inteligencia artificial, mientras Trump insiste en que la prioridad será mantener el liderazgo tecnológico de Estados Unidos.

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“La Fuerza de la Superinteligencia tiene la tarea de coordinar los esfuerzos del Gobierno federal para garantizar que Estados Unidos siga liderando el mundo en superinteligencia -la cual muchos afirman que es superior a la Revolución Industrial y a Internet-, además de proteger los intereses y mejorar la vida de todos los estadounidenses”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Según explicó, esta unidad especial se encargará de articular la relación del Ejecutivo con consumidores, grupos de interés público, proveedores y empresas de inteligencia artificial, rindiendo cuentas directamente ante él y su jefa de gabinete, Susie Wiles. Trump detalló que la fuerza estará encabezada por Jay Clayton, director de Inteligencia Nacional, acompañado por Andrew Ferguson, presidente de la Comisión Federal de Comercio; Emil Michael, subsecretario de Guerra para Investigación e Ingeniería y director de Tecnología; y Scott Kupor, director de la Oficina de Gestión de Personal.

Reunión con Elon Musk y Mark Zuckerberg

El anuncio se produce luego de que Trump ordenara a su Gobierno sustituir el término “inteligencia artificial” por “superinteligencia” en las comunicaciones oficiales. El martes pasado, el mandatario había recibido en la Casa Blanca a los máximos responsables de las principales empresas tecnológicas y de inteligencia artificial de Estados Unidos para un almuerzo de trabajo centrado en el desarrollo de la IA, la seguridad de sus avances y la expansión de los centros de datos.

Al término de ese encuentro, Trump firmó junto a Sundar Pichai (Google), Elon Musk (xAI), Dario Amodei (Anthropic), Mark Zuckerberg (Meta), Jensen Huang (Nvidia) y Greg Brockman (OpenAI) un acuerdo voluntario destinado a reforzar la seguridad del sector. El compromiso incluía controles internos para vigilar capacidades y comportamiento de los modelos, evaluaciones de riesgos y revisiones externas, especialmente frente a amenazas como los ciberataques.

En su mensaje, Trump subrayó que Jay Clayton dirigirá la Fuerza de Superinteligencia y que el organismo contará con otros funcionarios clave de su administración. Entre los integrantes mencionados se encuentran Andrew Ferguson, Emil Michael y Scott Kupor, quienes tendrán responsabilidades específicas en la coordinación federal. De acuerdo con el anuncio, la Fuerza de Superinteligencia informará directamente al presidente de Estados Unidos, lo que refuerza el carácter centralizado de la nueva estructura.

Trump indicó que el organismo coordinará la participación del Gobierno con consumidores, grupos de interés público, organizaciones religiosas, proveedores de infraestructura crítica y empresas dedicadas a la superinteligencia. “La misión es proteger los intereses de los estadounidenses y mejorar sus condiciones de vida mediante el desarrollo de esta tecnología”, afirmó el mandatario en su publicación. El presidente describió la superinteligencia como un ámbito que, según algunas opiniones citadas en su mensaje, podría tener una importancia superior a la Revolución Industrial y a internet.