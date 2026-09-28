Washington rechaza imponer restricciones a la IA para no perder terreno ante China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantendrá un encuentro en la Casa Blanca con los principales ejecutivos de las empresas desarrolladoras de inteligencia artificial para debatir el futuro de la actividad. La reunión estará orientada a definir un punto de equilibrio entre el estímulo a la innovación y los mecanismos de supervisión estatal, en un escenario atravesado por las tensiones sobre hasta qué punto el gobierno debe regular la tecnología para no ceder ventaja estratégica en la disputa global con China.

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En la previa de la cumbre, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, descartó de plano la aplicación de medidas drásticas que pongan un freno al sector. "No necesitamos una moratoria. No debemos precipitarnos y regular esto en exceso, porque perderíamos la carrera frente a China", sostuvo el legislador durante una entrevista brindada a la cadena Fox Business Network. Johnson, quien participará de las deliberaciones en Washington, remarcó la importancia de mantener la dinámica del mercado al afirmar que "es importante que la innovación continúe", aunque admitió que la discusión central estará enfocada en "encontrar el equilibrio adecuado".

Las conversaciones en el Poder Ejecutivo se darán en un marco singular, dado que los propios líderes del sector de la inteligencia artificial han venido solicitando la intervención gubernamental para fijar salvaguardas y colaborar en la gestión de sistemas cada vez más avanzados, advirtiendo sobre los eventuales riesgos que implica este desarrollo para la sociedad. Sin embargo, el presidente Trump ha optado por restar trascendencia a los temores sobre un uso indebido o los impactos negativos de esta tecnología, priorizando la preservación de la ventaja competitiva de su país e insistiendo en que ya existen organismos con capacidad de control, entre ellos el Departamento de Justicia.

Sobre la eventual intervención judicial, Johnson coincidió en que la fiscalía federal podría tomar cartas en el asunto en caso de que las cosas se tuerzan, pero enfatizó que la prioridad de la administración antes de alcanzar esa instancia debe apoyarse en la transparencia y en una supervisión razonable que no asfixie el crecimiento técnico.

Pese a la postura abstencionista que promueve la Casa Blanca, legisladores de ambos partidos han cuestionado la falta de regulaciones efectivas frente a las crecientes inquietudes que despierta el avance tecnológico en materia de seguridad, la eventual destrucción de puestos de trabajo y la acentuada concentración de poder en manos de un puñado de corporaciones. En representación de la oposición, el líder de la minoría demócrata en la Cámara Baja, Hakeem Jeffries, señaló que los propios referentes de la cúpula tecnológica están pidiendo a gritos la fijación de normas claras y recordó que el Congreso tiene la obligación constitucional de velar por la seguridad ciudadana. Durante un diálogo con la señal CNBC, el dirigente opositor cruzó la estrategia oficialista al asegurar que "en lo que respecta a la seguridad de la IA, me parece evidente que debemos actuar con audacia y responsabilidad, y hacerlo ahora".

Con información de Reuters