La elaboración de bebidas creció 5,7% en el primer semestre

La recuperación de la producción de bebidas se extendió a casi todos los segmentos en lo que va del año.

La recuperación de la producción de bebidas en el primer semestre se extendió a casi todos los segmentos y trepó 5,7% respecto al mismo período de 2020. En tanto, las ventas en el mismo período se incrementaron un 16,3% acumulado, de acuerdo con un informe de la consultora Investigaciones Económicas Sectoriales (IES).



"La recuperación del consumo masivo en el corriente año, de la mano de una mayor apertura de la economía, y de políticas de ingresos que incentivan el gasto de las familias, promovieron una mayor demanda de bebidas", analizó el trabajo. Así, en el primer semestre la producción conjunta de bebidas trepó 5,7% respecto al mismo período de 2020, una recuperación que únicamente no incluyó el segmento vitivinícola, que exhibe una merma en el consumo y elaboración de vinos, mientras que el de licores exhibe en el año un fuerte crecimiento.

Por otra parte, las ventas de bebidas sin alcohol crecieron 16,3% respecto del mismo período de 2020, totalizando un consumo de 14,5 millones de hectolitros. El consumo de bebidas gaseosas exhibe una aceleración en los últimos tres trimestres, creciendo 28% en el segundo trimestre de 2021. Los despachos de cerveza al mercado interno verifican un incremento de 1,9% en los seis primeros meses del año, totalizando 10 millones de hectolitros.



Pero el trabajo también analizó que "la recuperación de la economía y la apertura parcial de bares respecto de 2020, apuntalarán la recuperación del consumo de cerveza en el corriente año, recuperando lo perdido en 2020". Tras crecer 6,3% en 2020, las ventas internas de vino cayeron 12,2% en los seis meses de 2021, con un consumo total de 3,8 millones de hectolitros, aunque esconde la buena performance de los vinos varietales, que tras el récord de consumo alcanzado en 2020, siguen creciendo en el primer semestre.

Finalmente, las exportaciones de bebidas totalizaron US$ 471,4 millones, un aumento de 12,8% con respecto al año previo, por la buena performance de los vinos, ya que a pesar de los menores volúmenes exportados, creció fuerte el precio medio por las ventas de vinos de mayor calidad. Las ventas externas de vinos en volúmenes tuvieron una caída de 16,9% en los seis meses de 2021 (pero suba de 11,4% de los varietales), mientras que en valores, las exportaciones de vinos tuvieron un incremento de 16,1% y totalizaron unos US$ 393,5 millones en el año.



En el acumulado a junio, se importaron bebidas por US$ 44 millones, una baja anual del 2,1% (tras caer 2,8% en 2020), mientras que en volúmenes cayeron 53,8% (20,8 millones de litros), por menores de compras de cerveza.