La economía registró el mejor primer trimestre en cuatro años

El fuerte impulso de la actividad industrial motorizó el buen andar de la economía. Los datos provisorios de marzo indican el fortalecimiento de la reactivación productiva.

De acuerdo a las últimas estimaciones del Ministerio de Desarrollo Productivo, la economía coronó el primer trimestre del año en expansión y creció cerca del 1% intertrimestral y anotó el mejor primer trimestre desde 2018. El muy buen desempeño económico de febrero, mes en donde la actividad económica en términos absolutos alcanzó el mayor nivel desde marzo de 2018,

explicó buena parte de estos resultados.

En efecto, según el Indec, en el segundo mes del año la actividad económica creció 4,5% respecto al mismo mes de 2019; 6,6% frente a 2020 y 9,1% interanual. En tanto, los datos adelantados de marzo -que se analizan luego- son dispares pero en líneas generales "muestran una economía en el mejor nivel en cuatro años", destacó el informe que difundió la cartera que conduce Matías Kulfas.

La recuperación de los últimos meses permitió no solo recomponer el PIB, sino también el PIB per cápita, que en febrero de 2022 superó en 4,3% los niveles de diciembre de 2019, y retornó a niveles de mediados de 2018. Hasta hace algunos meses, la expectativa en diversos análisis era que Argentina recién retornaría al PIB per cápita de la prepandemia en 2026, y que iba a ser el país del G-20 que más tiempo tardaría en recuperarse.

"Los datos hasta la fecha muestran que se regresó a esos niveles en el tramo final de 2021", resaltó el documento. Sin embargo, el informe aclaró: "Por supuesto, esta recuperación se da sobre un escenario de caída del ingreso per cápita durante la última década y, particularmente, durante el período 2018-2020 (donde se concentró el grueso de la caída). Es por ello que, si bien la mejora contra los últimos años es clara, todavía el ingreso per cápita se encuentra 9% por debajo del pico de septiembre de 2011".

Fuerte impulso de la industria

De acuerdo al INDEC, la industria creció casi 4% respecto al primer bimestre de 2021, y tuvo el mejor arranque de año desde 2018. En enero la producción se había vio afectada por el incremento de los contagios de COVID-19 y los consecuentes aislamientos, las paradas parciales de planta por adaptación de líneas de producción y algunos cortes energéticos en la segunda semana del mes, coincidente con récords de temperaturas en las principales zonas industriales del país. En febrero, la producción logró repuntar y el índice de producción industrial para ese mes fue el más alto desde 2016, dejando al primer bimestre de 2022 3,9% por encima de 2021 y 6,6% de 2019.

En paralelo también se recuperó el empleo formal fabril. En febrero se crearon más de 4.000 empleos formales, y de esta manera se volvió a superar la marca de 1,2 millones de puestos de trabajo industriales registrados, que no se daba desde septiembre de 2018. Comparado con diciembre de 2019, la industria lleva creados más de 67.000 puestos de trabajo formales.

Por otra parte, el desempeño general de la industria argentina también se destacó a nivel internacional. La suba de 6,6% de la producción manufacturera de febrero respecto a febrero de 2019 fue la segunda más alta -después de China- de una muestra de países entre los que se encuentran las principales economías como Estados Unidos (+1,4%), Alemania (-8,7%), Japón (-8,1%) y Francia (-6,3%) y socios comerciales regionales como Chile (+1,3%) y Brasil (-3,7%). De 11 sectores, en 10 Argentina registró mejores desempeños que el promedio de la muestra.

En tanto, de acuerdo al índice adelantado de producción industrial, en marzo la actividad creció 3,6% contra 2021 y 15,4% contra 2019. En la medición mensual arrojó una caída del 1,9% respecto a febrero.

A nivel sectorial, en marzo 7 de las 14 ramas industriales relevadas incrementaron su consumo eléctrico respecto al año pasado y 8 de 14 cayeron en la medición desestacionalizada frente a febrero. Asimismo, el 43,7% de las plantas industriales consumió más energía que en marzo de 2021, lo cual es consistente con cierta desaceleración.

Desde el punto de vista de los sectores productivos, la recuperación de los últimos meses "está siendo traccionada por dos grupos de actividades", destacó el informe. Por un lado, las que reactivaron tempranamente y continuaron mejorando (como la construcción, la industria, el comercio y los servicios profesionales y empresariales). Todas estas ramas ya superaban los guarismos prepandemia tras el fin de la segunda ola de coronavirus a mediados de 2021 y continuaron creciendo desde entonces.

Por otro lado, están las ramas que estuvieron inicialmente muy golpeadas por la crisis sanitaria mundial, pero que en los últimos meses manifestaron una clara recuperación. Es el caso del turismo, los servicios sociales, personales y culturales, transporte y comunicaciones y petróleo y minería, por ejemplo. Salvo en petróleo y minería, en los restantes casos todavía no se retornó a niveles previos a la pandemia, pero la mejora de los últimos meses "fue muy relevante para ayudar a que -junto con los otros motores mencionados anteriormente- la economía en su conjunto se ubique por encima de los registros previos al coronavirus", apuntó el documento.