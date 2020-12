La actividad económica creció casi 2% en octubre y lleva 6 meses al alza

La actividad económica creció casi un 2% en octubre en comparación a septiembre y encadenó así seis meses de crecimiento intermensual consecutivo. Aún así, cabe remarcar que el indicador cayó 7,4% desde una perspectiva interanual.

De acuerdo al último informe del Indec, el Estimador Mensual de Actividad Económica creció 1,9% mensual sin estacionalidad en octubre y acumula seis meses de crecimiento. De esta forma, superó el nivel de marzo y se ubicó sólo 5% por debajo del nivel pre-covid (febrero) de la serie sin estacionalidad.

En términos interanuales, la actividad se contrajo 7,4%, por debajo de las tasas de caída del orden de -20% del segundo trimestre y del orden del 10% del tercer trimestre. En lo que va del año, esta variable acumuló una caída de 11,3% interanual y 5,3% desde diciembre 2019 en la serie sin estacionalidad.

Cómo le fue a cada sector

Por sector de actividad, Intermediación Financiera aceleró su crecimiento hasta 9,4% interanual y registra cinco meses consecutivos de crecimiento. El resto de los sectores se contrajo de forma interanual, aunque la mayoría desaceleró su tasa de caída.

Entre ellos se destacaron Hoteles y Restaurantes, que lideró nuevamente la caída del mes con una baja de 54,5% interanual, aunque menor a la registrada el mes anterior (-60,7% en septiembre). También registraron importantes desaceleraciones Otras Actividades de Servicios con una baja de 26,7% interanual (vs. -47,8% en septiembre) y la Construcción, que cayó -13,3% interanual (vs. -25,6% en septiembre)

Otros sectores que desaceleraron la caída fueron, entre los servicios, Administración pública (-7,7% interanual vs. -10% en septiembre), Enseñanza (-4,7% interanual vs -6,5% en septiembre), Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (-3,1% interanual vs -3,6% en septiembre) y Servicios sociales y de salud (-1,4% interanual vs -6,6% en septiembre). En tanto, entre los bienes, Minas y canteras redujo su caída hasta -12,3% interanual (vs -12,7% en septiembre).

Por otro lado, cayeron algunos sectores que habían crecido el mes anterior, como Pesca (-25,8% interanual vs. +43,1% en septiembre), Industria (-3,5% interanual vs. +2,2% en septiembre), Electricidad, Gas y Agua (-3,5% interanual vs +1,5% en septiembre), Comercio (-0,7% interanual vs +6,5% en septiembre) y Agropecuario (-0,3% interanual vs +0,2% en septiembre). Por su parte, Transporte y Comunicaciones aceleró la caída (-20,3% interanual vs -19,2% en septiembre.)

Por último, los Impuestos cayeron 10,6% interanual y también aceleraron la caída desde el mes anterior.