Silvio Zurzolo, tesorero de la UIA y presidente de la 32ª Conferencia Industrial, consideró que las medidas son positivas, pero aclaró que fueron pedidas por ellos mismos al Gobierno.

"Gracias, pero no alcanza". Así podría resumirse la recepción de los empresarios, en la 32ª Conferencia Industria de la UIA, a los anuncios Luis Caputo para el alivio de las pymes endeudadas, que siguen sumidas en la crisis por la baja demanda, la apertura comercial, el dólar atrasado y la virtual recesión.

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Durante su discurso, el ministro de Economía dio a conocer, por primera vez, una serie de medidas para ayudar a las empresas que no pueden pagar sus deudas.

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Concretamente, Caputo anunció una suspensión de los embargos del ARCA hasta mayo de 2027, una ampliación de los planes de pago para regularizar deudas con el organismo recaudatorio y una compensación de deudas aduaneras para pymes exportadoras.

Además, anticipó un plan de créditos a tasa subsidiada para la industria automotriz a través del Banco Nación y propuso a los gobernadores eliminar el impuesto a los sellos para aliviar la carga financiera de las empresas.

Moratoria, ARCA y créditos: el paquete de medidas con el que Caputo busca calmar a los industriales

Se trata de algo inusual en el equipo económico del Gobierno, que, hasta ahora, contadas veces tomó medidas de orden microeconómico, con la eliminación de retenciones industriales, la flexibilización de los créditos en dólares a empresas y los créditos hipotecarios financiados por el FGS como los ejemplos más claros.

A esta corta lista se le suma el Régimen de Incentivo a las Medianas Inversiones (RIMI), quizás la otra única medida oficial propiamente a favor de las pymes en los tres años de gobierno de Javier Milei.

Aunque Caputo volvió a culpar a la herencia recibida, sus anuncios fueron un reconocimiento tácito de que no todo marcha acorde al plan. "Hoy el crédito crece menos a nivel bancario de lo que nos gustaría ver", admitió al respecto.

En ese marco, la presencia del Gobierno contrastó con lo ocurrido en los años previos. En 2024, el único representante del Poder Ejecutivo fue el entonces secretario de Producción, Juan Pazo. En 2025, en tanto, Caputo ya en un clima de actividad alicaída, pero se limitó a defender el programa económico y no realizó anuncios.

Ahora, el ministro de Economía se dio cuenta de que, ante la virtual recesión que afecta al país con el desplome de la industria como principal factor, no había margen para limitarse a culpar la herencia y reivindicar lo ya realizado.

¿Cómo reaccionaron los empresarios de la UIA ante los anuncios de Caputo?

El sector industrial dio la bienvenida a los anuncios de Caputo, pero sin por ello dejar de tener en claro que no hacen a la cuestión de fondo.

Silvio Zurzolo, tesorero de la UIA y presidente de la 32ª Conferencia Industrial, consideró que las medidas son positivas, pero aclaró que fueron pedidas por ellos mismos al Gobierno. Y agregó, en diálogo con El Destape, que solo sirven como "paliativos", al tiempo que reclamó mejoras en el plano impositivo y de formación.

Zurzolo, un empresario pyme bonaerense, representa a una línea más dura contra el oficialismo que la del titular de la UIA, Martín Rappallini. Y en su discurso de apertura pidió al Gobierno que "escuche a las empresas", a la vez que advirtió que "el horizonte no puede agotarse en llegar al mes siguiente".

De modo similar, Alejandro Bestani, presidente del Movimiento Nacional Pyme, destacó que "el Gobierno ha tomado nota, y esto es un gran alivio muy importante".

Aun así, añadió que es "imprescindible" extender los créditos a tasa y monto subsidiados anunciados por Caputo para la industria automotriz, hacia otras ramas del sector productivo. Y remarcó que, en el fondo, "lo que ordena y acomoda toda la ecuación es recuperar el nivel de actividad".

Para Pablo Dragún, director del Observatorio Pyme, las medidas anunciadas por Caputo son positivas, pero la recuperación real solo puede llegar por el lado de una mayor demanda y de la reactivación de la obra pública.

"Es patear el problema para adelante", resumió un directivo de una empresa siderúrgica los anuncios de alivio al endeudamiento pyme. Al respecto, agregó que las medidas sobre la morosidad no resuelven el problema de que la cadena de valor a la que le venden está importando cada vez más bienes finales.

Balance de la UIA: 100.000 empleos menos y el reclamo de un pacto fiscal federal

"Caputo hizo anuncios muy importantes que veníamos conversando en los últimos meses", resaltó Martín Rappallini en su discurso de cierre. El titular de la UIA mantuvo su apoyo general al Gobierno al agregar que "el cambio económico que comenzó hace tres años era necesario".

Sin embargo, inmediatamente advirtió que "la estabilidad macroeconómica es fundamental, pero es solo el comienzo. Somos un sector tranzable, que compite directamente con otros países", y señaló que "la apertura económica y la competitividad tienen que avanzar juntas", al tiempo que reconoció la "urgencia" de la situación del sector transable.

También anticipó que la actividad industrial volvió a caer en septiembre y precisó que desde agosto de 2023 se perdieron casi 100.000 puestos de trabajo formales en el sector industrial.

Por eso, el presidente de la entidad industrial pidió "reducir el costo argentino" mediante una baja de impuestos. Y, tal como había adelantado El Destape, impulsó la propuesta formal de un "Pacto Fiscal Federal" para reducir tributos que afecten a la producción.