Se disparó el Riesgo País, cayeron las acciones y hay alerta en el mercado por el pago al FMI

El Riesgo País superó los 800 puntos en una jornada donde el dólar mayorista que administra el Banco Central alcanzó un nuevo récord nominal y las acciones se desplomaron en la bolsa porteña y en Wall Street por la generalizada preocupación a que una derrota electoral de Donald Trump en las elecciones de medio término en Estados Unidos que ponga en dudas un nuevo salvataje que se espera necesite el presidente Javier Milei para llegar con alguna probabilidad de obtener la reelección.

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La desconexión de la administración de Milei con la crisis que golpea a la economía real extiende el castigo tradicional a los títulos públicos al resto de los activos financieros privados y el índice Merval de la bolsa porteña cayó 4,5% medido en dólares y los ADR de las acciones que cotizan en Nueva York se desplomaron hasta 12,8% como el caso de IRSA y 8,1% Cresud, del mismo grupo.

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La crisis se potenció esta semana por dos factores: el pago al FMI que el mercado evaluá como la expresión de las dificultades financieras que tiene el Gobierno de Milei para hacer frente a los compromisos externos, y las elecciones de medio término en Estados Unidos, que instala la certeza de que no habrá otro salvataje financiero.

Esas percepciones se combinan con la convicción de que el presidente Milei no aceptará flexibilizar el duro programa de ajuste monetario y fiscal que llevó a la economía a una recesión sin síntomas de superarlo en el último trimestre del año y que tendría un impacto negativo para las aspiraciones de reelección el próximo año.

Las elecciones de este martes ponen en juego el control de ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos que por ahora dominan los republicanos de Trump pero que según las encuestas podría darse vuelta. Se estima que si solo pierde la Cámara de Representantes Trump podría mantener un grado de gobernabilidad aceptable pero si también pierde el Senado el Riesgo País en Argentina podría dispararse arriba de los mil puntos.

El 10 de julio pasado el Riesgo País tocó el piso de la administración Milei, con 402 puntos básicos, lo que implica que desde entonces se duplicó hasta los 805 puntos que cerró este lunes.

El feriado que dominó la jornada financiera en Brasil, México y Colombia no permite comparar la crisis argentina con el resto de la región, aunque el resto de los países reflejan riesgo país más moderados y jornadas bursátiles que alternan subas y bajas a diferencia del mercado local con clara tendencia a la baja con una caída de 25% en dólares del índice Merval a lo largo del año.

Qué pasará con el pago al FMI

El Gobierno enfrenta esta semana un pago al Fondo Monetario Internacional de 648 millones de DEG, aproximadamente 877 millones de dólares, y en diciembre otro por 250 millones de DEG, unos 340 millones de dólares y al jueves pasado, último dato disponible, tenía un saldo en la cuenta del Tesoro en el Banco Central en moneda extranjera por 860 millones de dólares.

En diciembre llegaría el desembolso del FMI por unos 900 millones de dólares, pero sigue condicionado a que el Gobierno anuncie medidas acordadas con los técnicos y luego se reúna y lo apruebe el directorio del organismo.

En esa aprobación, los técnicos advirtieron que la intención del Gobierno era obtener financiamiento de los mercados de capitales nacionales, socios oficiales y los ingresos por privatizaciones.

Desde agosto pasado que el Gobierno no puede colocar deuda en dólares en el mercado local, el proceso de privatizaciones no llega a cubrir los vencimientos y con un riesgo país que este lunes se disparó a 805 puntos tampoco lo puede hacer en los mercados internacionales.

El mercado entiende que la única fuente de financiamiento que le queda al Gobierno de Milei para hacer frente a esos vencimientos y a otros con organismos internacionales y acreedores privados es comprar los dólares en forma directa de las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA), poniendo en dudas la estrategia para el próximo año.

Un informe de CP Consultores que dirige Pablo Moldovan advirtió que “el potencial faltante de divisas convive con una posición patrimonial del BCRA que continúa siendo frágil. Actualmente, estimamos que las reservas netas del BCRA rondan los U$S 12.000 millones, pero descontando el aporte del último préstamo del FMI, la posición pasa a ser negativa por alrededor de U$S 3.000 millones”.

Sin embargo, señaló que “la experiencia de los últimos episodios de crisis cambiaria demuestra que el BCRA suele hacer frente a las crisis no a través de su posición patrimonial, sino mediante su posición de liquidez de corto plazo. En este caso, las estimaciones son más optimistas y ubican las tenencias líquidas del BCRA en alrededor de U$S22.000 millones”.