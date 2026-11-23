El ajuste no sólo golpea a investigadores, salarios y proyectos científicos, sino que también compromete herramientas estratégicas para la producción, la innovación y la generación de divisas.

El Gobierno de Javier Milei busca consolidar un modelo económico basado en las exportaciones de sectores primarios como el agro, la minería y la energía, pero al mismo tiempo avanza con un fuerte desfinanciamiento de la ciencia y la tecnología, las capacidades públicas que sostienen buena parte de esos desarrollos. La contradicción quedó expuesta en el proyecto de Presupuesto 2027, que obtuvo dictamen en Diputados y llegaría al recinto el próximo miércoles: prevé una caída real del 14,3% para los organismos de Ciencia y Tecnología respecto de 2026, según un informe de la Fundación para el Desarrollo Humano Integral (FDHI). El recorte golpea áreas estratégicas como el agro, la minería y la energía, pilares del modelo exportador oficial.

{{{htmlAmp}}}

El ajuste no sólo golpea a investigadores, salarios y proyectos científicos, sino que también compromete herramientas estratégicas para la producción, la innovación y la generación de divisas. La reducción de recursos para organismos como el INTA, el INTI, el SEGEMAR y la CNEA pone en riesgo desarrollos tecnológicos y conocimientos que resultan fundamentales para mejorar la productividad, agregar valor y ampliar las capacidades de los sectores que el oficialismo presenta como motores de la economía.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

¿Cuánto cae el presupuesto de ciencia y tecnología organismo por organismo en 2027?

El desfinanciamiento de organismos de ciencia y tecnología no sólo afecta a investigadores, salarios o proyectos científicos, sino que también deteriora capacidades estratégicas que el propio Gobierno de Javier Milei necesita para su apuesta exportadora.

Al respecto, el Proyecto de Presupuesto Nacional 2027 que se trataría esta semana en el Congreso agudiza el recorte en el financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, definido por la Ley 25.467, de agosto de 2001. En concreto, el incremento nominal del 13,3% respecto de 2026 no representa una mejora efectiva para el sistema: aproximadamente el 16% de la partida ($412.683 millones) figura bajo Obligaciones a Cargo del Tesoro, es decir, sin asignación específica a ningún organismo y susceptible al manejo discrecional del Ejecutivo.

Así lo señaló el informe "El cientificidio en números. El posible impacto del Presupuesto 2027 en Ciencia y Técnica", elaborado por Adriana Serquis y Agustín Ormazábal para la FDHI, que agregó que, además, la partida incluye gastos de programas que no están directamente vinculados con el desarrollo científico-tecnológico. Algunos ejemplos son el chatbot TINA, o el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC). Así, sostuvieron que la función ciencia “está inflada por programas no vinculados al desarrollo científico-tecnológico de nuestro país”.

En cuanto a las partidas que efectivamente tienen que ver con Ciencia y Tecnología, los 17 organismos del sector evidenciarían una caída del 14,3% respecto al 2026 y de casi el 90% respecto al 2023. Algunos ejemplos de organismos que darían rojo respecto a 2026 son CONICET (-9,3%), CNEA (-17,9%), INTA (-18,4%) e INTI (-17,9%). Vale aclarar que estos organismos llegan así a su tercer año consecutivo de erosión presupuestaria: todos acumulan entre un 40 y un 60% de pérdida de sus capacidades reales comparado con 2023.

“De aprobarse el actual proyecto de Presupuesto 2027, la ciencia y tecnología que debían, según la Ley 27.614 ocupar un 0,59% del PBI, llegarían a apenas un 0,18%. Una diferencia de 0,41 puntos que agranda la brecha del año anterior, cuando era del 0,38%”, destacaron los especialistas.

La contradicción del modelo exportador: desfinancia programas clave para su desarrollo

El Gobierno de La Libertad Avanza (LLA) apuesta a las exportaciones de sectores primarios (minería, agro, energía) como motores para la generación de dólares. Sin embargo, recorta las capacidades tecnológicas públicas que sostienen a esos mismos sectores. Dicho de otro modo, el mencionado ajuste no se distribuye solamente sobre la investigación académica, sino que su impacto llega a los programas que tienen una relación directa con la producción, la innovación y las exportaciones.

Agro e industria: el freno a la transferencia tecnológica y a las PyMEs

En el caso del Agro el ajuste en investigación y transferencia tecnológica queda en evidencia principalmente a partir de la situación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) es uno de los casos más evidentes. El informe de la FDHI calculó que se necesitarían $206.421 millones adicionales para recuperar, en términos reales, el presupuesto de 2023. La mayor parte de la brecha corresponde al programa de Investigación Aplicada, Innovación, Transferencia de Tecnología, Extensión y Apoyo al Desarrollo Rural.

Por su parte, en cuanto a la Industria, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) tendría una brecha de $100.610 millones para recuperar el nivel de 2023. La caída se explica por el Programa de Metrología, Desarrollo e Innovación en Procesos Industriales. El impacto sería mayor en las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) que dejarían de contar con servicios tecnológicos públicos, laboratorios, ensayos, asistencia para mejorar procesos y desarrollos que, destacan, no pueden financiar individualmente.

Minería y energía nuclear: riesgos sobre recursos y proyectos estratégicos

Respecto de Minería, el Estado resignaría capacidad de investigación y conocimiento estratégico. Ello a partir de la situación del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) organismo encargado de generar información geológica, minera y geoambiental, así como de monitorear geoamenazas para prevenir riesgos. Al respecto, desde el documento al que accedió este medio, se requeriría un aumento de $6.334,51 mil millones de pesos en la partida para equiparar en términos reales al año 2023.

Por último, en Energía y tecnología la alerta está puesta en los proyectos estratégicos en riesgo. La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) acarrea una brecha de $222.289 millones frente a 2023. El informe destacó la producción de radioisótopos, tecnologías cuánticas, micro y nanotecnología y el combustible nuclear como las partidas y proyectos que están en riesgo por la política económica actual.

La privatización del conocimiento y el desarrollo

El principal organismo de financiamiento para proyectos de investigación del país, la Agencia I+D+i, es el más afectado en términos porcentuales al compararse con el año 2023. De aprobarse el Presupuesto 2027, se encontrarían $108.131,91 mil millones de pesos por debajo de lo necesario para equiparar en términos reales a aquel año. Esto se explica, precisamente, por el Programa 44: Promoción y Financiamiento de Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Al respecto, el ajuste en ciencia no sólo amenaza con frenar la generación de conocimiento, sino que también, al resignar investigación pública, termina por modificar quién tiene capacidad de producirlo y apropiarse de sus resultados. De esa manera, los especialistas advirtieron que, cuando el Estado pierde recursos para sostener investigaciones, desarrollos tecnológicos y equipos especializados, las empresas privadas ganan peso en la definición de qué se investiga, bajo qué condiciones y quién se apropia de ese conocimiento y sus resultados.