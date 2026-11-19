Después de distribuir el texto entre todos los bloques, incluido el oficialismo, la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (Raicyt) presentó este jueves 19 de noviembre en el Salón Auditorio de la Cámara de Diputados un conjunto de modificaciones puntuales al proyecto de Presupuesto 2027.

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"Vinieron varios diputados y diputadas (no tantos como hubiéramos deseado) –comentó Valeria Levi, vicedecana de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, además de coordinadora de la Red–. Presentamos esta nueva propuesta con una modificación del presupuesto en Ciencia y Tecnología, que garantizaría un piso mínimo para subsistir. No es un proyecto ni para crecer ni nada por el estilo, es para que la Argentina pueda seguir teniendo un sistema científico –subrayó–. El proyecto oficial se presentó el martes pasado, y de acá a dos semanas más o menos, debería discutirse en la Cámara de Diputados. Si uno mira los apartados específicos para organismos de ciencia y tecnología, lo que se ve es que no solo no mejoran, sino que se intensifica el ajuste. Los recursos de la mayoría de los organismos se reducen. O sea que si el Presupuesto se aprueba sin modificaciones, 2027 será aún peor que 2026".

Uno de los presentes fue el pediatra y diputado nacional por Misiones Oscar Herrera Auad, que presentó también una propuesta de enmienda de reasignación de partidas para modificar los créditos asignados a la Función Ciencia y Técnica a través de una reducción de los fondos derivados a las estructuras de inteligencia del Estado. Herrera Auad propone un aumento presupuestario de seis billones diez mil millones (6.010.000.000.000) de pesos. Lo fundamenta en que mientras la pérdida real acumulada en ciencia entre 2023 y 2027 es del 56,6%, la Secretaría de Inteligencia (SIDE) recibió mediante decretos presidenciales en el mismo período un incremento real del 63% . "Resguardar las partidas de inteligencia por encima de la formación de científicos, el avance atómico y la investigación a plicada a la industria nacional es una decisión de espaldas a los objetivos estratégicos de nuestro país", escribe en su presentación ante el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, "Bertie" Benegas Lynch.

Las modificaciones que solicitan los científicos giran en torno de cuatro puntos principales.

1. Volver a exceptuar a la ciencia del congelamiento de vacantes. El artículo 7 del Presupuesto prohíbe cubrir cargos vacantes sin autorización del jefe de Gabinete y enumera quiénes quedan exceptuados: las Fuerzas Armadas y de Seguridad, el Servicio Exterior, los guardaparques, los hospitales y los institutos de investigación del Ministerio de Salud, el Manejo del Fuego y el Centro Nacional de Ciberseguridad, entre otros. Hasta 2024, la lista incluía al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ley 25.467. La excepción desapareció en el Presupuesto 2026 y no vuelve en el proyecto 2027, donde solamente se incluye el Centro Nacional de Ciberseguridad. La Raicyt pide reponerla; entre otras cosas, porque hay entre 800 y 900 postulantes a la carrera del investigador ya evaluados que se encuentran a la espera de su incorporación.

2. Salarios. La Red pide una “jerarquización” que recomponga al menos en parte el 40% de poder adquisitivo que perdieron los sueldos del sistema científico desde noviembre de 2023. El Gobierno otorgó suplementos de este tipo a las Fuerzas de Seguridad y a las Fuerzas Armadas con los decretos 845/26 y 846/26, de modo que no habría, en principio, obstáculos que hicieran imposible aplicar una conducta similar para la ciencia. Y además sugiere cómo financiar la recomposición. El inciso 1 (personal) de la función Ciencia y Técnica ronda el billón de pesos y las becas de investigación suman unos $150.000 millones. Una fuente posible son los $ 412.683 millones que la función tiene asignados en la Jurisdicción 91, Obligaciones a Cargo del Tesoro.

3. Para el Conicet. Solicita que se cumpla con los “sobretechos” que el organismo solicitó y no le otorgaron: $38.390 millones.

$7.479 millones para reponer los servidores que sostienen los sistemas de gestión y evaluación.

$21.063 millones en gastos corrientes (funcionamiento de unidades ejecutoras, proyectos y reuniones científicas, vinculación, patentes y gastos del buque Austral).

$9.848 millones en gastos de capital (equipamiento, obras menores y proyectos de inversión).

4. Recuperar el nivel presupuestario real de 2023 en seis organismos. La Raicyt calcula que se necesitarían unos 656.000 millones de pesos para equiparar, en términos reales, las partidas de ese año:

CNEA: $296.309 millones. El mayor recorte está en Actividades Centrales, que incluye institutos como el Balseiro y el reactor CAREM, seguido de los programas del RA-10, el Laboratorio de Haces de Neutrones, el ciclo de combustible nuclear y la gestión de residuos radiactivos.

$296.309 millones. El mayor recorte está en Actividades Centrales, que incluye institutos como el Balseiro y el reactor CAREM, seguido de los programas del RA-10, el Laboratorio de Haces de Neutrones, el ciclo de combustible nuclear y la gestión de residuos radiactivos. INTA: $206.422 millones, la mayor parte en investigación aplicada y extensión rural ($160.607 millones).

$206.422 millones, la mayor parte en investigación aplicada y extensión rural ($160.607 millones). INTI: $100.611 millones, en metrología e innovación industrial.

$100.611 millones, en metrología e innovación industrial. Agencia I+D+i: $108.132 millones. Pidió $148.871 millones y le otorgaron $40.739 millones para financiar proyectos.

$108.132 millones. Pidió $148.871 millones y le otorgaron $40.739 millones para financiar proyectos. Anlis-Malbrán: $12.181 millones, en prevención e investigación de patologías.

$12.181 millones, en prevención e investigación de patologías. Segemar: $6.335 millones.

Contabilidad creativa

De acuerdo con el oficialismo, la función Ciencia y Tecnología crecerá 10,5% en 2027. Pero análisis independientes demuestran que en realidad los recursos destinados a esta área descienden en lugar de crecer. Uno del grupo Economía, Política y Ciencia (EPC) sostiene que ese aumento es un espejismo contable, ya que incluye programas que hasta 2026 pertenecían a Administración Gubernamental y a Servicios Económicos (innovación administrativa y TIC) y que ahora se computan como ciencia, además de $412.000 millones sin asignar. Según el físico Jorge Aliaga, integrante del Directorio del Conicet, del presupuesto del ex-Mincyt, de $176.242 millones, solo $57.561 millones corresponden a programas históricos de ciencia. Con esos números, la inversión quedaría en torno al 0,178% del PBI, lejos del 0,590% que fija la Ley de Financiamiento de la Ciencia para 2027 y a cerca de la mitad del 0,30% de 2023. La Raicyt ubica la cifra en 0,16%, por debajo del nivel de 2002.

Además, el proyecto supone una inflación de 18% para 2027, y si resulta optimista, como viene ocurriendo, los organismos volverían a perder poder de compra incluso sin recortes formales.

Por organismo, EPC proyecta caídas reales para 2027 de 18,4% en el INTA (47,2% acumulado desde 2023), 17,3% en el INTI (cerca de 60 puntos desde 2023), 17,9% en la CNEA, que en cuatro años se encamina a perder la mitad de su presupuesto, y 9,3% en el Conicet, que acumula casi 40 puntos de baja.

El caso más extremo es el de la Agencia I+D+i, que financiaba los proyectos con los que cada grupo compraba reactivos, mantenía equipos o pagaba campañas. El investigador Rodrigo Quiroga calcula que ese financiamiento bajó de 70 millones de dólares anuales a 1 millón. Aliaga lo mide en pesos: en 2023 la Agencia devengó $19.782 millones en transferencias para proyectos; ajustado por inflación, ese monto debería rondar hoy los $130.000 millones, y el proyecto 2027 prevé $13.899 millones. “Se licuó más del 80%”, resume.

También según EPC, los salarios del sistema científico perdieron 40,3% de poder adquisitivo desde noviembre de 2023, por lo que necesitarían un aumento de 67,7% para recuperarlo. Entre ese mes y agosto de 2026, el IPC acumuló 336%, mientras los sueldos universitarios subieron 226,8%, los del Sinep 196,6% y los del Conicet apenas 160,1%.

El cargo testigo de un profesor adjunto con dedicación exclusiva cubría 1,45 canastas básicas en 2023 y hoy cubre 1,15; el de un becario del Conicet pasó de 1,72 a 1,09. El escalafón del Conicet va hoy de unos 1.200 a 2.300 dólares mensuales, por debajo de los rangos de Chile, Brasil y México, que EPC ubica entre 1.400 y 4.500. La masa salarial total del sistema cayó 14,8% en 2024 y 17,7% en 2025, y el Presupuesto proyecta otra baja de 4,7% este año.

(Fotos Gentileza Luiza Cavalcante / EXACTAS UBA)

Los indicadores son alarmantes por donde se los mire. Con datos del Indec, EPC contabiliza 8.545 puestos de ciencia y tecnología perdidos desde diciembre de 2023, 2.096 de ellos entre junio y septiembre de este año, unos 23 por día. El Conicet concentra 2.965 de esas bajas, 1.812 de ellas becas. En términos relativos, el mayor ajuste se dio en la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (45%) y en la Agencia I+D+i (44,4%), seguidas por el Instituto Nacional del Agua (37,2%), el Banco Nacional de Datos Genéticos (29,8%) y el INTI (28,6%). En el INTA, que perdió cerca de una cuarta parte de su planta por retiros “voluntarios”, la caída llegó al 27,3%.

Argentina bajó de 3,0 a 2,8 investigadores de jornada completa cada mil integrantes de la población económicamente activa entre 2023 y 2024, frente a un promedio de 9,7 en la OCDE. “El sistema sufre no por exceso, sino por falta de escala”, dice Nicolás Lavagnino, coordinador de EPC.

La puerta de entrada también se estrechó. Las becas posdoctorales otorgadas en la última convocatoria fueron 505, alrededor del 60% de las de 2023. El cupo anual para ingresar a la Carrera del Investigador se redujo de 800 a 400, y no hubo convocatoria en 2024. Alrededor de 375 posdocs terminaron sus becas el 31 de julio sin que se resolviera su ingreso: la Jefatura de Gabinete no autorizó unos $3.000 millones para prorrogarlas. Algunas universidades improvisaron salvatajes con fondos propios; la UNC destinó cerca de $324 millones anuales a 29 becarios.

“Estamos sufriendo la pérdida de una generación de científicos”, advirtió recientemente Jorge Geffner, coordinador de la Raicyt, quien contó que su instituto pasó de entre 13 y 15 doctorandos a seis, y que las comunicaciones al congreso de inmunología cayeron más de 45% respecto de 2025.

De acuerdo con integrantes de la Raicyt, lo que solicitan es, apenas, “una propuesta de supervivencia”.