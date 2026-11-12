Los casos de sarampión en la región aumentaron casi 5 veces en comparación con 2025

Hace casi una década, el 27 de septiembre de 2017, el continente americano celebraba haber sido declarado “libre de sarampión”: fue la primera región del mundo en eliminar esta enfermedad viral que se intenta erradicar (como la viruela) porque puede tener complicaciones graves, sobre todo en menores de cinco, embarazadas e inmunosuprimidos; entre ellas, la neumonía, la encefalitis (que puede dejar daño neurológico permanente), ceguera, parto prematuro y hasta la muerte.

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Pero después de haber “cantado victoria”, sucesivos brotes en los años siguientes hicieron que varios países perdieran ese status. Aunque contamos con una vacuna eficaz, la altísima transmisibilidad del virus sumada a las caídas en la inmunización condujeron a un retroceso para nada alentador: según un reciente informe de la OPS, en 2026, entre la semana epidemiológica 1 y la 43 (que finalizó el 31 de octubre), se notificaron casi 58.000 casos confirmados de sarampión en 17 países y territorios. Esta cifra supone un aumento de 4,7 veces en comparación con el mismo período de 2025.

Guatemala informó 34.748, México 13.761, Estados Unidos 4.852, Perú 2.862 y Canadá 1.126. Estos países concentran la gran mayoría (99,5%) de los casos confirmados. Al mismo tiempo, se notificaron un total de 81 muertes, de las cuales 53 ocurrieron en Guatemala, 23 en México, tres en los Estados Unidos, una en Perú y una en Bolivia. Es más, para Rodrigo Quiroga, especialista en bioinformática de la Universidad Nacional de Córdoba e investigador del Conicet, “En Centroamérica, estos números sugieren un enorme subregistro de casos y lo real sean más de 70 mil en Guatemala y más de 30 mil en México. Basta con calcular la relación entre muertes y casos: debería ser similar para todos los países. El enorme número de muertes en Guatemala y México indica que probablemente hayan muchos más casos que los informados en ambos países”.

Este saldo luctuoso es imperdonable si se tiene en cuenta que el sarampión es una enfermedad perfectamente prevenible con la vacunación, que aunque en nuestro país es gratuita y obligatoria (está incluida en la triple viral, que también protege contra la rubéola y las paperas), en este momento dista de estar en niveles de cobertura que minimicen el riesgo de un brote. Según explicó Eduardo López, jefe de Infectología del Hospital de Niños, durante un seminario organizado ayer por el laboratorio Merck, Sharpe & Dohme sobre comunicación y salud, la OMS establece el nivel óptimo en “igual o mayor al 95% de la población”. Si se encuentra por debajo del 80%, esa cobertura es considerada “crítica” o de “alto riesgo”. En la Argentina, las últimas mediciones indican que 131.569 niños no recibieron la triple viral. “Cuanto más contagiosa es una enfermedad, más alto debe ser el umbral de cobertura biológica para evitar brotes”, advirtió López.

De acuerdo con la OPS, el virus encuentra a quienes no están protegidos. En Guatemala, el 67,6% de los casos confirmados no tenía antecedentes documentados de vacunación, y las personas de 15 a 39 años representaron el 62% de los casos, con mayor peso en el grupo de 20 a 29. En Estados Unidos, el 96% ocurrió entre personas no vacunadas o con estado vacunal desconocido.

Los lactantes son los más vulnerables. En Guatemala, la letalidad entre los menores de un año es de 0,55%, casi cuatro veces la del conjunto de casos (0,15%). En México, este grupo tiene la mayor incidencia: 102 casos por cada 100.000 habitantes. Son bebés demasiado pequeños para recibir la vacuna, que dependen de que quienes los rodean estén inmunizados, lo que se conoce como inmunidad de grupo o “de rebaño”.

“Estoy en la Conferencia Global de Salud, en Panamá, donde este fue uno de los temas que se discutieron –cuenta Pablo Bonvehí, jefe de infectología de Cemic, miembro de la Comisión de Vacunas de la Sociedad Argentina de Infectología y del Comité Científico de la Fundación Vacunar–. El sarampión es una enfermedad altamente transmisible por vía aérea, la más transmisible de todas. Una persona puede contagiarse simplemente por entrar en una habitación donde estuvo un paciente ya que el virus puede quedar suspendido durante horas. Y esto se agrava con las bajas coberturas en la región y también en nuestro país. Hay que recordar que el esquema de vacunación contra el sarampión comprende dos dosis, con una sola no alcanza, por eso es muy importante que los niños las hayan completado. Y también aquellos adultos nacidos a partir del año 65 que no recuerden o no tengan certificación de haberlas recibido o que no tengan hecho un estudio de sangre que demuestre que tuvieron sarampión se tienen que vacunar con dos dosis separadas por un mes”.

López subrayó que los refuerzos son imprescindibles porque son los que proveen una inmunidad de larga duración.

Bonvehí agrega que por las congregaciones masivas que se producirían durante estos días por la visita del Papa, hubo un alerta de las autoridades de salud para extremar la vigilancia y la sospecha de casos de sarampión. “Hay poca alerta en el sistema de salud acerca de la posibilidad de que aparezcan casos –destacó el especialista–. La situación es preocupante. En la conferencia en la que estoy participando se trató este tema y cómo mejorar las coberturas, la confianza en las vacunas. Las proyecciones que se hacen si no cambia la tendencia anticipan que seguirán apareciendo casos y podrían extenderse a otros países”.

Para la bioquímica del Conicet, investigadora en vacunología y ex miembro de la Comisión Nacional de Inmunizaciones Daniela Hozbor, docente de la Universidad Nacional de La Plata, la evidencia es clara: “Los datos nos muestran más enfermos, más casos, muertes. Conocemos los beneficios de las vacunas, entonces pasa algo que hace que estas no lleguen a las personas. Se necesitan estrategias más efectivas de comunicación, como alertas en los teléfonos móviles que nos avisen que tenemos que ir a vacunarnos (como ocurría con la app “Mi Argentina”, en la que se podía reservar turno). Y por supuesto, vacunatorios con horarios amplios y una provisión adecuada de vacunas. Es urgente. Las coberturas mejoraron un poco, pero no estamos en los niveles que tendríamos que alcanzar para lograr el efecto beneficioso en la persona y en la comunidad”.

Por su parte, Angela Gentile, jefa de epidemiología del Hospital de Niños, que se encuentra en Washington, Estados Unidos, participando en una reunión del Comité Regional de Sarampión de la OPS, del cual forma parte, advierte que “El índice de reproducción de esta infección es de 16 a 18, lo que quiere decir que por cada caso de sarampión se contagian entre 16 y 18 personas susceptibles, que no están vacunadas o recibieron una sola dosis. Es fundamental frente a esta realidad tener altas coberturas de vacunación, del 95% o más. Pero no solo como dato global de un país, sino que también hay que mirarlo por cada distrito, cada municipio, cada departamento, porque las coberturas tienen que ser homogéneas y también oportunas. Es fundamental que los chicos reciban su primera dosis de vacuna al año y su segunda dosis en el segundo año de vida, en el caso de la Argentina, entre los 15 a 18 meses. Hay una realidad regional muy preocupante con coberturas que no llegan al 90% en promedio, y con un sistema de vigilancia epidemiológica que muestra que hay bolsones de grupos no vacunados que mantienen la circulación. La mayor preocupación es la hospitalización y letalidad de los menores de un año, pero también hay sarampión en adolescentes y adultos jóvenes que favorecen la transmisión. Y en algunos países esto se ve con mucha claridad; de hecho, los brotes muchas veces comenzaron en población adulta, grupos específicos, poblaciones más vulnerables o bien con algunas tradiciones especiales, que es lo que hace que se propague esta enfermedad tan altamente contagiosa. Este escenario exige cumplir con las dos dosis de vacuna, altas coberturas y un sistema de vigilancia epidemiológica muy sensible porque estamos con el riesgo de la importación de casos. Hay una regla de oro: frente a cada caso importado tenemos tres días para actuar. Pesquisar rápidamente, mandar las muestras al laboratorio para saber si es sarampión o no, y empezar con las medidas y las acciones en el territorio; es decir salir a vacunar a todos los contactos. Es mucho el trabajo, pero es la única forma de detenerla”.

Por último, Gabriela Barbás, ex ministra de salud de la provincia de Córdoba, coincide: “La situación del sarampión en nuestra región es sumamente preocupante. El escenario empeora de forma continua y, por supuesto, esto eleva el riesgo. Dado que la Argentina no alcanza las metas de cobertura y presenta una marcada heterogeneidad, sumado a las demoras en la provisión de insumos que hemos sufrido en los últimos años, resulta indispensable garantizar un stock estratégico de vacunas, implementar campañas intensivas de recupero [de pacientes a los que les falten dosis] y asegurar la respuesta rápida en las primeras 72 horas: la velocidad de contención frente a los primeros casos sospechosos es clave; debemos estar preparados para aislar, rastrear y realizar los bloqueos epidemiológicos a tiempo”.