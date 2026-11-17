El Gobierno logró dictaminar el proyecto de Presupuesto 2027, tras avanzar sólo con algunos de los cambios reclamados. Luego de las movilizaciones y debates al respecto, dio marcha atrás con el ajuste en discapacidad pretendido originalmente, pero insiste con el fuerte desfinanciamiento universitario, sin moverse del objetivo planteado en el primer texto. Los aliados acompañaron, pese a que varios de los puntos acordados no fueron explicitados y se sostienen como “acuerdos de palabra”.

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“Logramos 27 firmas sobre 48 presentes y 7 de aliados”, anunció pasadas las 17 horas el titular de la comisión de presupuesto, Bertie Venegas Lynch. Provincias Unidas, la izquierda y Unión por la Patria no acompañaron. El radicalismo sí se plegó al oficialismo, pese a que no cumple con el reclamo universitario. Para las casas de estudio se destinan 7 billones de pesos para todo el próximo año, cuando los rectores calcularon en 11 billones los necesarios para cumplir con los compromisos de funcionamiento para 2027.

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¿Qué pasa con el financiamiento universitario en el Presupuesto 2027?

“¿Los que firmaron el dictamen están garantizando los fondos para que funcionen las universidades? Porque con los 7 billones que pusieron no alcanza”, les advirtió a los aliados el presidente de la bancada peronista, Germán Martínez.

Acuerdos de palabra y negociaciones con los bloques aliados en el Congreso

El PRO también se sumó, aunque no quedó en el texto definitivo un asunto clave para el macrismo, como lo es el cumplimiento con los fondos de la coparticipación porteña. “Tenemos un compromiso —de palabra— a través del Ministerio de Economía que van a cumplir”, se ilusionaron. Una vez más, eligen creer. El oficialismo sumó la sugerencia amarilla de incluir un mecanismo de transparencia en las concesiones viales, un régimen para las billeteras virtuales y la prórroga de la ley de autopartes.

¿Qué cambios se introdujeron en los capítulos clave de discapacidad y AUH?

“Hemos hecho un arduo trabajo de consenso porque la ley de discapacidad nos interpeló a todos. Incluimos el esfuerzo de los legisladores y del Poder Ejecutivo. Tiene un reflejo en el presupuesto y con la eliminación de algunos artículos”, anunció la libertaria Laura Rodríguez Machado al enumerar las modificaciones al capítulo de discapacidad, el más polémico del texto original que tuvo que ser redactado nuevamente. La propuesta de ajuste a derechos garantizados por más de 30 años generó una crisis política en el vínculo entre la Casa Rosada y el Congreso.

“Incorporamos en el despacho el artículo 35 en el capítulo 6to que establece que los programas son afrontados por el Ministerio de Salud con el mayor grado de desagregación posible, replicando lo que los diputados discutimos semanas atrás”, detalló. La discusión está atada también a la ley de discapacidad que aguarda su sanción definitiva en el Senado. El desagregado de las partidas era clave porque las organizaciones exigían el compromiso presupuestario para cumplir con los tratamientos.

Otro de los principales cuestionamientos estaba en el artículo que descaoplaba el aumento de la Asignación Universal por Hijo a la inflación medida por el INDEC. Si bien el ítem desapareció del dictamen, desde el oficialismo indicaron que “el compromiso es que la AUH quede atada a la canasta alimentaria”.

Es decir, a lo largo de 2027 el Gobierno insistirá en cambiar la fórmula del aumento mensual. Los respaldos se completaron con las firmas de Producción y Trabajo, Elijo Catamarca e Independencia. Con este paso, La Libertad Avanza llevará la ley al recinto el miércoles 27.