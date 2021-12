Subió el petróleo debido a que los casos de Ómicron están más controlados y no dañarían la demanda

El petróleo registró hoy en Nueva York una fuerte suba luego de que se conociera que los nuevos casos de coronavirus por la variante Ómicron son más leves y más controlados, y no requerirían de nuevas medidas restrictivas que puedan afectar la demanda mundial de combustibles.

El barril de la variedad WTI subió 5,3% y cerró a US$ 69,80 mientras que el tipo Brent escaló 5% y se pactó en US$ 73,40, según cifras suministradas por el New York Mercantil Exchange (NYMEX).

Los datos provenientes de Sudáfrica, donde se originó la variante Ómicron, no mostraron un aumento de las hospitalizaciones, lo cual alivió los temores de los inversores que se lanzaron a la compra de posiciones de futuros.

El responsable de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en los Estados Unidos, Anthony Fauci, había dicho ayer que no parecía haber un alto grado de gravedad en los casos vinculados con la nueva cepa, aunque los casos de Ómicron se han extendido a unos 17 Estados.

Mientras tanto, Arabia Saudita aumentó sus precios del petróleo para sus clientes en Asia y Estados Undos para enero, días después de que la alianza OPEP+ acordó mantener los aumentos en su producción en unos 400.000 barriles diarios.

En tanto, la Casa Blanca anunció este fin de semana que las posibilidades de que Irán se reincorpore al acuerdo nuclear podrían estar desvaneciéndose, lo cual redujo cualquier expectativa sobre un rápido regreso del petróleo iraní al mercado.

El director ejecutivo de Aramco, la principal petrolera saudí, Amin Nasser, se manifestó que era "muy optimista" sobre la demanda y que el mercado había reaccionado exageradamente a Ómicron.

Hoy se abrieron las ofertas para la subasta de los primeros 32 millones de barriles de las reservas estratégicas de petróleo de los Estados Unidos, en un esfuerzo por reducir los costos de energía y poner un freno a la inflación.

Aunque las ofertas ganadoras no se anunciarán hasta el 14 de diciembre, al menos dos refinerías internacionales de petróleo han expresado su interés en el canje, según consigna la agencia Bloomberg, de acuerdo con personas familiarizadas con la operación.

En tanto, el Departamento de Energía de los Estados Unidos exhortó a las principales compañías petroleras a aumentar los esfuerzos de transición energética o arriesgarse a quedarse atrás en una economía limpia que cambia rápidamente.

Por otra parte, los contratos de gas natural para entrega en enero cayeron 10% y se pactaron en 3,70 dólares por millón de BTU.

Finalmente, el oro bajó 0,3% y cerró en 1.779 dólares por onza.

Con información de Télam