Qué va a pasar con el precio de la carne tras la reapertura de exportaciones a China

Luego de dos meses consecutivos con registros que marcan la desaceleración de los precios, el Gobierno espera que la medida no impacte en los valores que se manejarán en los comercios nacionales las próximas semanas.

Luego de la reunión con gobernadores y los principales representantes de la Mesa de Enlace, el Gobierno resolvió reabrir las exportaciones de carne a China a partir del lunes. Tras dos meses consecutivos con registros que marcan la desaceleración de los precios, en el Gobierno esperan que la medida no impacte en los valores que se manejarán en los comercios nacionales las próximas semanas.

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, anunció la medida para destrabar parcialmente la restricción que se había impuesto para frenar la disparada del precio en mostrador de los comercios nacionales por el acople con los valores internacionales. De esta forma, el gigante asiático volverá a participar del mercado argentino en el circuito de comercialización. Se abrirá la exportación programada de 140.000 vacas de conserva (vacas viejas) de acá a fin de año, que el mercado argentino no consumía.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Teóricamente, la apertura de exportación después del control y limpieza que se hizo sobre los frigoríficos, no tendría que traer problemas. Esto empezó con una denuncia del rulo ganadero en mayo, siguió con una inspección a 150 frigoríficos en junio, se desactivó la subfacturación de carne a China y ahora debería normalizarse y no impactar en el mercado interno. Estamos hablando de carne que no se consume en Argentina pero hay que seguir controlando", consideró el exdirector de la Federación Agraria Argentina (FAA) Pedro Peretti. Según pudo saber El Destape, desde el Ministerio de Agricultura comparten esta visión y no esperan cambios en los precios que pagarán las familias.

Aún así, el dirigente del Agro puso reparos en que los precios no se disparen de cara al próximo año: "En 2022 hay que replantear un nuevo esquema de exportación, de producción, control de los monopolios, darle racionalidad logística a la distribución Hay que replantear, barajar y dar de nuevo".

Una visión distinta y más cautelosa ofreció el presidente de la Asociación de Propietarios de Carnicerías, Alberto Williams: "Estamos preocupados porque no mejoran las ventas debido al precio caro que hoy se maneja y no creemos que estén dadas las condiciones para abrir las exportaciones. Si fueran vacas de conserva, no sería problema pero lo que nosotros pensamos es que toda esa hacienda ingrese al Mercado de Liniers un día a la semana y que los exportadores lo compren, pero no de forma directa. Habrá que esperar cómo evolucionan los precios".

Durante los anuncios oficiales, también se acordó financiamiento a 32 mil productores ganaderos que quedaban afuera de financiamiento de créditos a tasas preferenciales. En tanto, se resolverá la situación de cinco frigoríficos que hicieron inversiones y se vieron afectados por el cupo.

De acuerdo a las estimaciones oficiales, hasta agosto se faenaron 8.543.089 cabezas de ganado y se proyectan 13.293.089 cabezas para fin de año. A su vez, en los primeros ocho meses se produjeron 1.956.945 toneladas de carne y para diciembre se esperan producir 3.031.145 toneladas en total. Por otra parte, en 2020 se exportaron 903.197 toneladas de res con hueso, mientras que en lo que va de 2021 ya se exportaron 779.376 toneladas.

El precio de la carne viene bajando

El precio de la carne vacuna se redujo por segundo mes consecutivo en agosto, al registrar una baja de -1,4%, en respuesta a las medidas impulsadas por el Gobierno para estabilizar el mercado. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), hubo disminución en los precios tanto en hacienda (-6%) como en el mostrador (-2,3%), aunque en términos interanuales se mantienen alzas (del 76,8% y 78,4% respectivamente) por encima de la inflación promedio.

Luego de una baja generalizada en torno al 1% entre fines de junio y julio, en agosto la baja se amplió a un 1,4% mensual. Ante el aumento de precios, en mayo, el Gobierno había determinado un nuevo esquema de exportaciones donde se mantuvieron algunas limitaciones para abastecer al mercado interno. También se dispuso que, hasta el 31 de diciembre, no se podrá vender al exterior media res, cuartos con hueso y los cortes de asado, falda, matambre, tapa de asado, cuadrada, paleta y vacíos.

Analizando la evolución de las variaciones mensuales a lo largo del año 2020 y los primeros ocho meses de 2021, se observan incrementos significativos de la carne vacuna durante enero (7,6%), marzo (5,6%), abril (9,2%), noviembre (7,7%) y diciembre (20,2%) de 2020, y también en 2021, con particular aumento en los meses de enero, marzo y junio de 2021 (6,3% 7,3% y 7,9% respectivamente).

En julio, los precios de los principales cortes populares de carne afectados al mercado interno, sobre los que se dispuso la prohibición de venderlos en el exterior, empezaron a registrar un descenso, alcanzando a casi el 10% (como en el caso del matambre), aunque el recorte promedio fue de 1%.

Al respecto, la secretaria de Comercio Interior, Paula Español aseguró que con el Ministerio de Agricultura poseen el objetivo común de “equilibrar” las exportaciones de la carne y el abastecimiento del mercado interno, más allá de las “soluciones específicas”. “La exportación de la carne es un sector clave que ha venido creciendo en los últimos años y que, con las condiciones de normal precio y abastecimiento del mercado interno, también queremos impulsar”, remarcó Español a FM Futuröck.

Exportaciones y el caso de China

La consolidación del modelo exportador de la carne fue uno de los detonantes de la suba de precios durante la pandemia. Durante la gestión macrista, el mercado cárnico asumió un fuerte sesgo exportador impulsado por la baja de derechos de exportación, la suba del dólar en casi 500% y la liberación total de las ventas al exterior.

Entre 2015 y 2019, la producción y faena se incrementó un 13,6%, con una caída en el consumo interno del -9,7% y una casi triplicación de las exportaciones. Pero esta tendencia en el mercado se acentuó durante el primer año de gestión del actual Gobierno. El consumo continuó descendiendo en un -0,5% respecto del año anterior y las ventas externas subieron un 8%.

Según el mercado Rosgan, en 2010 las exportaciones de carne vacuna -sin incluir menudencias y desperdicios- se ubicaron en las 160.000 toneladas peso producto. El 2020 acaba de cerrar con una cifra récord de 616.000 toneladas peso producto, lo que equivale a un incremento del 285%.

Hace apenas 10 años, China sólo participaba con un 11% de las ventas totales, mientras que ahora significa el 75 %. Según estimaciones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el gigante asiático pasó de comprar unas 17,5 mil toneladas anuales a más de 462 mil toneladas en el último año. Esto supone un crecimiento claramente exponencial del 2544% en diez años.

Esta dinámica fue en parte alentada por nuestro país. En 2019, la Secretaría de Agroindustria informó que las autoridades de Beijing habilitaron la exportación argentina de carne enfriada y con hueso. Se firmaron los protocolos de carne bovina para la inclusión de carne enfriada con y sin hueso y congelada con hueso, que se sumaron a la carne congelada deshuesada que ya se exportaba.

En el inicio de 2021, el volumen exportado de carne vacuna se ubicó por encima de las 48 mil toneladas peso producto. Fue la primera vez en la historia para un enero. Casi 75% del total se dirigió a China (87,5% del crecimiento interanual del volumen exportado se explicó por el país asiático).