Plazo fijo: cuál es el banco que más interés paga en la tercera semana de septiembre 2025

Qué plazo fijo me conviene

La herramienta del plazo fijo tradicional sigue siendo una de las más elegidas por los ahorristas que buscan proteger sus pesos en un escenario de inestabilidad macroeconómica y movimientos en la política monetaria. Sin embargo, ante la suba del dólar, el plazo fijo sigue siendo atractivo para ganarle a la inflación pero no al tipo de cambio. Sin embargo es una alternativa que permite estabilidad de coto plazo.

Según el relevamiento más reciente, las tasas nominales anuales (TNA) para depósitos a 30 días van desde un mínimo del 30% hasta un máximo del 55%, lo que genera diferencias de hasta más de $20.000 en el monto final acreditado para un plazo fijo de $1 millón.

El análisis de las tasas vigentes en los principales bancos revela diferencias marcadas entre las entidades, tanto en la remuneración como en el rendimiento final para operaciones de un millón de pesos. Vale recordar que el BCRA dispuso el año pasado la desregulación de las tasas mínimas de interés para los depósitos fijos en pesos, por lo que el porcentaje de ganancias que obtiene el cliente queda a criterio de cada entidad bancaria.

Cuál conviene plazo fijo

Plazos fijos: la tasa que ofrecen los bancos actualizada

Banco del Sol S.A. – TNA 55%

Banco Voii S.A. – TNA 55%

Banco Meridian S.A. – TNA 54,50%

Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U. – TNA 54,50%

Banco de la Provincia de Córdoba S.A. – TNA 52,00%

Banco del Chubut S.A. – TNA 51,00%

Reba Compañía Financiera S.A. – TNA 50,00%

Banco Bica S.A. – TNA 49,00%

Banco de Corrientes S.A. – TNA 48,00% →

Banco Provincia de Tierra del Fuego – TNA 48,00%

Banco de la Nación Argentina – TNA 47,00%

Banco CMF S.A. – TNA 47,00%

Banco Mariva S.A. – TNA 47,00%

Banco Hipotecario S.A. – TNA 45,50%

Banco Dino S.A. – TNA 45,00%

Bibank S.A. – TNA 45,00%

Banco Comafi S.A. – TNA 43,00%

Banco Credicoop Coop. Ltdo. – TNA 42,00%

Banco Julio S.A. – TNA 42,00%

Banco Santander Argentina S.A. – TNA 42,00%

ICBC (Argentina) S.A.U. – TNA 42,30%

Banco Macro S.A. – TNA 40,50%

Banco de Formosa S.A. – TNA 40,00%

Banco BBVA Argentina S.A. – TNA 41,00%

Banco Provincia de Buenos Aires – TNA 41,00%

Banco Ciudad de Buenos Aires – TNA 35,00%

Banco Masventas S.A. – TNA 30,00%

Cuánto se paga por el plazo fijo a 30 días

El promedio de las TNA del sistema se encuentra por encima del 45%, impulsado por bancos medianos y compañías financieras que compiten por captar depósitos. Para los ahorristas conservadores, los bancos públicos siguen representando seguridad institucional, aunque pagan tasas más cercanas al promedio.