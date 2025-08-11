Plazo fijo: cuál es el banco que más interés paga en la segunda semana de agosto 2025

En un escenario marcado por la suba de tasas, el plazo fijo a 30 días sigue siendo una opción elegida por ahorristas que buscan proteger su capital y obtener un rendimiento rápido. Según el relevamiento del Banco Central de la República Argentina (BCRA) sobre la Tasa Nominal Anual (TNA) para las colocaciones en pesos, algunas entidades comenzaron a ofrecer intereses por encima del promedio, especialmente a no clientes, como estrategia para captar nuevos depósitos.
En la segunda semana de agosto de 2025, el liderazgo lo tiene REBA Compañía Financiera S.A., que paga 39% TNA tanto para clientes como no clientes. Le siguen de cerca el Banco Hipotecario, que ofrece 39% exclusivamente para no clientes, y el Banco de Corrientes, con 38,5% para ambos segmentos.
Ránking de bancos que más pagan por un plazo fijo online a 30 días (TNA – Clientes / No clientes):
-
REBA: 39% / 39%
-
Banco Hipotecario: 36% / 39%
-
Banco de Corrientes: 38,5% / 38,5%
-
ICBC: 38,4% / -
-
Banco CMF: 38% / 38%
-
Banco Provincia de Córdoba: 38% / 38%
-
Banco Julio: 38% / 38%
-
Banco Mariva: 38% / 38%
-
Banco Meridian: 38% / 38%
-
Banco VOII: 38% / 38%
Si bien la tasa es un factor clave, también conviene evaluar otros aspectos antes de elegir dónde colocar el dinero: facilidad para abrir la cuenta, reputación de la entidad y servicios adicionales.
Qué es un plazo fijo y cómo hacerlo
Un plazo fijo es un instrumento de ahorro e inversión muy utilizado en Argentina, en el que una persona deposita una cantidad de dinero en un banco o entidad financiera durante un período de tiempo determinado, a cambio de recibir intereses al vencimiento.
Su principal característica es que la tasa de interés se conoce desde el inicio, lo que lo convierte en una alternativa segura y previsible para quienes buscan proteger su capital de la inflación o generar un rendimiento sin asumir grandes riesgos.
Cómo hacer un plazo fijo paso a paso
-
Elegir el banco o entidad financiera
Puede ser donde ya tengas una cuenta o en otra que ofrezca una mejor tasa de interés.
-
Ingresar al home banking o app móvil
Casi todas las operaciones se realizan de forma digital, aunque también es posible hacerlo en sucursal.
-
Buscar la opción “Inversiones” o “Plazo Fijo”
Dentro del menú, seleccionar la alternativa de plazo fijo tradicional o el tipo de colocación deseada.
-
Indicar el monto a invertir
El mínimo varía según el banco, aunque suele rondar entre $1.000 y $5.000.
-
Definir el plazo
El más común es a 30 días, pero existen opciones de mayor duración.
-
Confirmar la operación
Una vez validada, el dinero queda inmovilizado hasta el vencimiento.
-
Cobrar el capital más los intereses
Al finalizar el plazo, el banco acredita en tu cuenta el monto invertido más los intereses generados.