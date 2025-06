La contabilidad creativa esconde la suba de la deuda

La deuda pública argentina registró una baja nominal medida en dólares por el efecto de la devaluación sobre el stock de la creciente deuda en pesos, la licuación por la inflación de la deuda del Tesoro en concepto de Adelantos Transitorios y la contabilidad creativa aplicada a la forma de medir la deuda tomada con el Fondo Monetario Internacional que significó fuertes pérdidas para el Banco Central de la República Argentina.

La deuda pública bruta de Argentina medida en dólares alcanzó a 461.019 millones en mayo pasado y registró una baja equivalente a 11.901 millones respecto del mes anterior, solo por efecto de la contabilidad creativa ya que en términos reales siguió creciendo. La Secretaría de Finanzas contabilizó en marzo una deuda en concepto de Adelantos Transitorios del Banco Central equivalente a 3.423 millones de dólares. Esa misma deuda, cuando arrancó el Gobierno de Milei, era de 11.349 millones de dólares.

Toda esta deuda deja afuera la emitida por el Banco Central en Bopreal, que este miércoles sumó 810 millones de dólares y superó los 13 mil millones de dólares, más otros 3.000 millones en un crédito REPO que tomó con bancos comerciales.

La devaluación pactada con el FMI licuó la deuda en pesos

Pese a que no se canceló ni un solo peso, por efecto de la devaluación en los estados contables figura como que se cancelaron 7.926 millones de dólares, aunque no se hizo un solo pago. Solo esa contabilidad creativa explica el 66% de lo que el Gobierno salió a festejar como una reducción de la deuda.

El otro caso emblemático es el efecto de la devaluación que generó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la adopción de un régimen de flotación administrada entre bandas en el mercado de cambios.

En marzo, antes del acuerdo, la deuda en pesos era equivalente a 212.155 millones de dólares y un mes después, ya con el acuerdo firmado, cayó medida en dólares a 198.200 millones, pese a que en ese período no hubo cancelaciones significativas de deuda que generaron la falta de renovación del stock por la decisión del mercado de avanzar en una dolarización de activos.

La devaluación del FMI generó contablemente una caída de 13.955 millones de dólares, mucho más que el supuesto ahorro.

En el único punto donde se registró una caída neta de deuda en dólares fue con la decisión de aplicar el préstamos del FMI de 12.400 millones de dólares a cancelar deuda en Letras Intransferibles con el Banco Central. Aunque el efecto debería haber sido neutro, ya que se canceló una deuda con otra deuda, el Tesoro no le reconoció al BCRA el valor de las Letras Intransferibles y le aplicó un descuento, perjudicando el balance de la entidad.

La quita aplicada sin ningún rigor técnico se espera sea revisada por la Justicia, aunque ya en el pasado la justicia decidió archivar las investigaciones sobre las maniobras del ministro de Economía, Luis Caputo, su amigo y socio en la actividad privada, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el secretario de Finanzas Pablo Quirno, cuando participaron de la administración de Mauricio Macri.

La devaluación de abril, el mes del acuerdo, fue de 9,14% lo que hizo caer toda la deuda en pesos (el CER subió menos y también las de tasa fija). Por otro lado ese mes aumenta la deuda con el FMI, que recién la canjean en mayo por las Letras Intransferibles con el BCRA y ahí cae por toda la baja de las LI

En mayo la devaluación fue de 2%, y ahí hubiese subido la deuda en pesos, pero como no se rolleo toda, también bajó un poco, y mucho más por las Letras Intransferibles.

Durante los últimos 12 meses, el “stock de deuda bruta en situación de pago normal” registró un aumento equivalente a US$ 25.273 millones. Este incremento se explicó por un aumento de la deuda en moneda extranjera en US$ 168 millones y un aumento de la deuda en moneda local por US$ 25.105 millones.